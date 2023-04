Ilary Blasi ed Enrico Papi ai ferri corti: cosa è successo a telecamere spente

Siamo arrivati appena alla seconda puntata dell’Isola dei famosi e già si parla di dissapori tra la conduttrice e il suo opinionista. Nella prima puntata, i telespettatori avevano notato un’atmosfera particolarmente tesa tra Ilary e Enrico Papi.

Si vocifera infatti che Balsi sia stata infastidita dalla tendenza del mattatore di intervenire su ogni cosa, non rispettando i suoi “tempi” da opinionista.

Ilary Blasi e Enrico Papi ai ferri corti?

Molti telespettatori già durante la prima puntata dell’isola dei famosi hanno notato un particolare. Papi si è dimostrato essere un commentatore piuttosto anticonvenzionale. Generalmente, gli opinionisti negli anni passati se ne stavano in silenzio e parlavano solamente se venivano interpellati dalla conduttrice.

Il timoniere di Scherzi a Parte invece spesso interviene dal nulla, senza aspettare di essere chiamato in causa. Infatti, pare proprio che un intervento fuori luogo di Papi abbia fatto infuriare in maniera particolare la Blasi, chiedendo a chi di dovere di “rimetterlo in carreggiata”.

Ilary infastidita anche nel corso della 2° puntata

Insomma, sembrerebbe che a telecamere spente ci sia stata una dura e accesa discussione tra di loro. Ma non è finita qui, perchè pare anche che ci siano stato delle presunte tensioni tra la conduttrice e l’opinionista. Sospetti che sono stati poi confermati nel corso della seconda puntata dell’Isola, andata in onda ieri sera.

Inizialmente, durante il commento della scelta di Christopher di barare al gioco del fuoco, Papi ha voluto dire la sua: “Ma perché lo hai detto Cristopher? Ma statte zitto! Ma perché?”. Intervento non particolarmente apprezzato da Ilary, che lo ha letteralmente bloccato. “Enrico, ho poco tempo, devo andare dalle donne“. Poi alla fine non convinto ha cercato di rubare dalle mani di Ilary la busta con il nome dell’eliminato e qui la Blasi lo ha proprio stoppato: “Guarda che litighiamo! Nemmeno con mio figlio ste cose”.