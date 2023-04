Un posto al sole, vi ricordate di Tommaso Ferri? La verità sul suicidio e il possibile ritorno nella soap

Chi era Tommaso Ferri di Un Posto al Sole e che fine ha fatto? Sicuramente sono tanti i telespettatori che si sono posti questa domanda.

Presente nelle trame in onda 2012 al 2015, alcuni fan potrebbero volersi rinfrescare la memoria sul suo conto. Dunque che fine ha fatto il personaggio e, soprattutto, chi lo interpretava?

Un posto al sole: che fine ha fatto Tommaso Ferri?

Cresciuto da Giorgio Sartori, parliamo del figlio naturale mai riconosciuto di Roberto. Quest’ultimo scopre infatti di averlo avuto in gioventù dopo una storia extraconiugale con Valeria Somma, moglie di Giorgio. Crescendo, Tommaso fa della sua passione il proprio lavoro, ovvero lo skipper ma poi cade nella tossicodipendenza. Comincia inoltre a passare da una relazione all’altra tra Manuela, Micaela e persino con Serena Cirillo, che stupra sotto l’effetto d’alcool e droga.

Oggi Tommaso è assente dalla soap perché dichiarato ufficialmente “deceduto” nella trama della soap. Sebbene la sua morte non sia mai stata mostrata agli spettatori, sappiamo che Tommaso Sartori è morto lontano da Napoli. Risale infatti al 2019 la notizia che il ragazzo è stato ucciso in Messico.

Il figlio di Roberto Ferri potrebbe tornare nella soap?

Nonostante siano passati molti anni dal suo addio da Un posto al sole, il suo personaggio resta comunque nei cuori dei telespettatori.Nonostante le cattive azioni, come ad esempio la violenza ai danni di Serena (Miriam Candurro), alla fine Tommaso rimane uno dei personaggi scomparsi più amati della serie.

Infatti a tal proposito a riaccendere le speranze è stato l’arrivo di Leonardo (Erik Tonelli), personaggio che in molti avevano sperato essere il vero Tommaso dopo essersi sottoposto a una plastica facciale. Malgrado la speranza per gli amanti di Un posto al sole non c’è stato nessun ritorno. L’unico Tommaso che adesso vediamo è il piccolo che Lara ha portato con se da quando è tornata a Napoli