Un posto al sole anticipazioni: Rosa e Viola quasi alle mani

Non mancheranno i colpi di scena nelle prossime puntate di Un posto al sole. Oltre alla grande verità che potrebbe venire fuori sul piccolo Tommasino le anticipazioni ci fanno sapere che anche tra Franco e Angela sarà crisi nera.

Mariella invece scoprirà le foto compromettenti che ritraggono suo marito e Michele in compagnia delle turiste tedesche. Rosa invece affronterà Viola, che si troverà a dover gestire una situazione imbarazzante con Raffaele. Ma andiamo a vedere insieme tutti i dettagli

Un posto al sole anticipazioni: Viola e Rosa quasi alle mani

Come abbiamo visto nei precedenti episodi l’avvicinamento tra Rosa e Damiano non ha portato a nessuna riconciliazione. Infatti, l’ uomo è ancora interessato a Viola e non riesce a smettere di pensarla. Per questo motivo Rosa è molto gelosa e ora ha capito che quella notte di passione tra loro due è stato solo un momento di debolezza di lui.

Rosa soffre, e proprio per questo motivo porta dentro di lei un forte rancore. Un senso di rabbia che potrebbe sfogare proprio con Viola, la sua rivale. Le anticipazioni ci danno sapere che tra le due proprio per questo motivo ci sarà un forte scontro. Rosa aggredirà violentemente Viola, la Bruni, dopo questo confronto, si trova in una situazione imbarazzante con Raffaele.

Anticipazioni. Roberto e Marina sempre più lontani

Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere anche che tra Roberto e Marina le cose si faranno sempre più difficili. Il Ferri sarà sempre più affezionato a Tommaso, e di conseguenza la Giordano si sentirà messa in un angolo.

Tra lei e il Ferri crescono le tensioni ma attenzione, un segreto potrebbe presto cambiare tutte le carte in tavola tra i due. Nello specifico Lara pare sia proprio lei a causare malesseri al bambino.