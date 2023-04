Uomini e donne, rissa Armando e Riccardo: Maria prende provvedimenti

Dopo l’ennesima rissa avvenuta nel trono over di Uomini e Donne, dove Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato sono arrivati sul punto di alzarsi le mani, Maria De Filippi non ne può davvero più.

Negli ambienti vicini ai corridoi Elios, dove si registra il programma di Canale 5, si mormora che per la prossima stagione il parterre del trono over verrà decimato facendo fuori chi crea troppo scompiglio, ma nel frattempo la conduttrice ha voluto dare un segnale forte e nel corso al termine dell’ultima

Uomini e donne: Maria prende provvedimenti dopo lo scontro di Armando e Riccardo

Nelle ultime registrazioni di Uomini e donne tra Armando e Riccardo si è superato davvero il limite. I due sono arrivati ad un forte scontro sfiorando una vera e propria rissa. I due cavalieri per poco non si sono dati alle mani, infatti per evitare il peggio è dovuto intervenire una terza persona.

Per questo motivo, Maria ha deciso di intervenire mettendo ordine e chiedendo ai due diretti interessati di mettere la parola fine ai loro litigi. Nello specifico ha chiesto sia ad Incarnato che a Guarnieri di scambiarsi un segno di pace e chiedere scusa al pubblico per quanto successo.

Tutto è cominciato da Auora Tropea

Tutto è cominciato con un’altra lite, quella tra Aurora Tropea e Armando Incarnato per via di una ex dama, Lucrezia, che ai tempi Armando aveva soffiato al tronista Gianluca De Matteis, di cui era una corteggiatrice. Aurora sosteneva che l’uomo e la ragazza si fossero frequentati fuori e ha chiesto di poter sentire al telefono questa Lucrezia.

Tra la dama e il cavaliere i toni si sono alzati moltissimo ma ovviamente non le mani, dal momento che Aurora è una donna. Però a un certo punto, non è noto come e perché, nella questione si è messo in mezzo anche Riccardo Guarnieri.