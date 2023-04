Vladimir Luxuria, rivelazione su Cristina Scuccia: “Altri motivi per cui ha lasciato il velo”

Sembra che Cristina Succia almeno per il momento sia una delle concorrenti dell’isola dei famosi più chiacchierata… L’annuncio della sua presenza al realty ha fatto molto discutere motivo per cui ad oggi, a distanza di due settimane dalla partenza il suo nome è ancora sulla bocca di tutti.

Sono giorni che si parla di segreti, di cose ancora non rivelate e di amori. Questi sono i pettegolezzi che riguardano di più la ex suora. Ospite a Pomeriggio 5 a gettare fuoco sulle fiamme già accese ci ha pensato direttamente Vladimir Luxuria, che ricordiamo ha il ruolo di opinionista nel programma.

Vladimir Luxuria rivela un particolare su l’ex Suor Cristina

Vladimir Luxuria ha voluto svelare qualche piccolo particolare in più su l’ex Suor Cristina. L’opinionista dell’isola dei famosi ha fatto sapere che le piace molto il personaggio della Scuccia e si identifica molto in lei. Infatti ha dichiarato: “lei ha perso i voti in convento io in parlamento. E’ un personaggio molto forte ha aggiunto, e secondo lei ancora non si è lasciata andare completamente”. Secondo Vladimir, Cristina ha ancora molto da dire e al momento ha ancora un freno dentro si.

Successivamente però Luxuria ha aggiunto una cosa molto importante, che ai telespettatori di Pomeriggio 5 non è passato indifferente. “Credo che dovrà dire ancora altri motivo per cui lei ha lasciato il velo. Quindi secondo me durante quest’isola forse lei dirà qualcosa in più rispetto a quello che sappiamo adesso. E qui mi sto zitta.

Isola dei famosi: Cristina Scuccia è fidanzata?

Si è parlato tanto di un presunto amore nascosto e tenuto segreto di Cristina Scuccia. La concorrente dell’isola dei famosi, pare abbia un compagno da diversi anni.

A rivelare il pettegolezzo diversi settimanali che hanno parlato di una storia di Cristina con un ragazzo di Madrid. Pare infatti che nella cittadina tutti siano a conoscenza di questo personaggio ma nessuno ha voglia di parlare…