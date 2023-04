Oroscopo 28 aprile 2023: Toro irritabili, Scorpione un po’ distratti

Le previsioni dell’oroscopo del 28 aprile invitano i Cancro a parlare di più. Per gli Acquario ci sono delle novità in arrivo, approfittatene

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete impazienti e frettolosi, queste sono un po’ le prerogative che fanno parte del vostro carattere e di cui fate molta fatica a liberarvi. Ad ogni modo, cercate di essere un po’ più cauti e di non agitarvi.

Toro. Ci sono delle questioni che potrebbero rendervi un po’ nervosi e irritabili oggi. Cercate di mantenere la calma, soprattutto su faccende che riguardano il lavoro. In ambito sentimentale è importante essere comprensivi.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo del 28 aprile vi invitano ad essere più indipendenti. Spesso tendete a fare troppo affidamento sulle persone che vi circondano, quindi, è il caso di svincolarsi un po’.

Cancro. Chiedete e vi sarà dato. Questo è un po’ un mantra che dovete fare vostro. Spesso tendete a credere che con il silenzio si risolvano delle cose, ma non è così. Bisogna parlare e confrontarsi, sempre e comunque.

Leone. In amore siete un po’ troppo nervosi. Forse le cose non stanno prendendo la direzione che vi eravate auspicati, ma questo non deve essere un problema, ma un’opportunità per fare sempre meglio.

Vergine. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. Occhi aperti sulle nuove occasioni e opportunità. In amore dovete essere un po’ più pazienti e riflessivi, altrimenti c’è il rischio di prendere decisioni affrettate.

Previsioni 28 aprile da Bilancia a Pesci

Bilancia. Momento di grande sgomento per quanto riguarda la professione. Non siate troppo ferrei e severi con voi stessi e con gli altri. In amore è importante rispettare i tempi dell’altra persona.

Scorpione. L’Oroscopo del 28 aprile vi vede un po’ distratti. Forse avete la testa da un’altra parte e questo vi sta rendendo un po’ suscettibili. In ambito professionale è importante mostrarsi sempre pacati.

Sagittario. Siete un po’ troppo emotivi in questo periodo. Cercate di tenere a bada l’impeto e non siate troppo irruenti. In ambito professionale è necessario tenere sempre gli occhi aperti.

Capricorno. Le buone occasioni vanno sempre colte al volo. Non lasciatevi sfuggire delle nuove proposte, sia per quanto riguarda il lavoro, sia la vita privata. Soprattutto chi è alla ricerca di passione può fare faville.

Acquario. Ci sono delle novità in arrivo che riguardano il lavoro. I nati sotto questo segno stanno per raggiungere una grande e appagante soddisfazione, quindi, cercate di non venir meno proprio adesso.

Pesci. Novità in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale. I single dovrebbero mettersi in gioco un po’ di più e non fermarsi alle apparenze. Dovete essere un po’ più temerari.