Furto a Ilary Blasi? La showgirl derubata in hotel: “Sottratto orologio”

Ilary Blasi è finita al centro di una nuova bufera mediatica, stavolta a causa di un presunto furto. La segnalazione è stata diffusa da Selvaggia Lucarelli, la quale ha riportato il messaggio di un utente che la segue, la qual ha dichiarato di sapere una notizia inerente la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

La persona in questione ha dichiarato di lavorare presso un hotel nel quale la conduttrice è solita soggiornare quando deve presenziare negli studi televisivi per l’Isola dei Famosi. Ebbene, il misfatto sarebbe accaduto proprio in tale struttura. Vediamo cosa è emerso.

Ilary Blasi vittima di un furto? Cosa sarebbe successo

Selvaggia Lucarelli ha riportato la segnalazione di un’utente che la segue in merito ad un furto che sarebbe stato subito da Ilary Blasi. La testimone ha detto di lavorare presso l’hotel nel quale un paio di giorni a settimana Ilary è solita pernottare per i suoi impegni lavorativi con Mediaset. Ebbene, in uno di questi soggiorni, pare sia accaduto l’impensabile.

Nella struttura, infatti, pare siano arrivati improvvisamente i carabinieri a causa di una denuncia per furto. A sporgerla sembrerebbe essere stata proprio Ilary. La donna avrebbe dichiarato di aver lasciato un orologio di valore in bagno sul lavandino e, al suo rientro in stanza, non lo avrebbe più ritrovato. Per tale ragione, si sarebbe subito attivata per sporgere la querela e capire cosa sia successo. (Continua dopo la foto)

Lo strano comportamento di Ilary

Al momento, però, è necessario adoperare il condizionale in quanto si tratta di una soffiata di una persona che ha dichiarato di essere stata testimone dell’accaduto. Per ora, infatti, Ilary Blasi non ha né confermato e neppure smentito le notizie inerenti questo presunto furto che si sarebbe consumato nella sua camera di hotel. La conduttrice dell’Isola dei Famosi, però, si sta comportando in maniera un po’ atipica sui social.

L’account della donna, infatti, è silente da quasi 24 ore. Questo risulta piuttosto strano in quanto, specie nell’ultimo periodo, Ilary era molto attiva sul suo account. Dunque, non resta che attendere per vedere se saranno confermate le indiscrezioni inerenti questo ipotetico misfatto. Sul web, però, in molti non possono fare a meno di ironizzare sulla faccenda. Ancora una volta, infatti, il nome della Blasi viene accostato ad un “furto” di orologi.