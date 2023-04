Ilary Blasi e Vladimir Luxuria demolite da un ex naufrago dell’Isola dei Famosi: svelati altarini

Un ex naufrago dell’Isola dei famosi ha rilasciato un’intervista in cui ha sbottato duramente contro Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. La persona in questione è Massimo Ceccherini, il quale è uscito dal programma a causa di una squalifica.

Molto probabilmente, il protagonista ha ancora un po’ il dente avvelenato per come è andato via e per come è stato trattato a suo tempo. Per tale ragione, ha detto delle cose piuttosto forti contro la conduttrice e l’opinionista. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

I duri attacchi dell’ex naufrago dell’Isola contro Ilary e Vladimir

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi, Massimo Ceccherini, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha espresso parole molto brutte contro Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Nello specifico, infatti, ha accusato le due protagoniste di avere uno sguardo cattivo e di agire con malizia nel loro lavoro all’interno del reality show. Nel calderone è stato tirato in ballo anche Enrico Papi, il quale è una new entry del programma di Canale 5 incentrato sulla sopravvivenza.

A tal riguardo, Massimo ha voluto ripercorrere un po’ alcuni momenti che ha vissuto quando era concorrente e quando fu squalificato per aver bestemmiato. In tale occasione, infatti, lui fu costretto ad andare via in quanto aveva infranto il regolamento, tuttavia, secondo il suo punto di vista, non meritava di essere messo così alla gogna. Anche per strada, le persone che lo incontravano non gli dicevano di essersi comportato malissimo.

La Blasi e Luxuria replicheranno alle accuse di Ceccherini?

A quanto pare, dunque, l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi è ancora arrabbiato per quanto accaduto, per questo ha espresso parole così dure contro Ilary Blasi e Vladimir Luxuria. Le due protagoniste sono state dipinte come persone spietate e fredde. A raccontare come sono fatte sono proprio i loro occhi, i quali appaiono distaccati e impassibili. Insomma, parole piuttosto forti che, almeno per il momento, non hanno trovato una replica da parte delle dirette interessate.

Non è escluso, però, che qualche piccola risposta alle pesanti affermazioni di Massimo Ceccherini possa essere data durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi, che ricordiamo si terrà martedì 2 maggio e non lunedì 1° maggio come sarebbe dovuto essere. Non resta che attendere, dunque, per vedere come va a finire questa faccenda e se ci sarà una replica.