Uomini e Donne spoiler 27 aprile: bacio per Nicole, segnalazione su Armando

Nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne assisteremo al prosieguo della messa in onda di ieri. A tal riguardo, dunque, si continuerà da Nicole Santinelli, la quale ha deciso di portare in esterna Andrea.

Tra i due ci sarà un bacio molto passionale che susciterà una reazione molto dura in Carlo. Al trono over, invece, sarà fatta una segnalazione molto forte su Armando e, in men che non si dica, si scatenerà il caos.

Caos al trono di Nicole a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 27 aprile di Uomini e Donne rivelano che Nicole Santinelli siederà al centro dello studio con Andrea. Dopo il dibattito con Roberta, che proprio non riesce a digerire i comportamenti della tronista, si vedrà l’esterna tra i due ragazzi. Tutto andrà per il verso giusto, sta di fatto che tra loro scatterà un bacio estremamente passionale. Successivamente, poi, la linea tornerà allo studio.

Molti si complimenteranno con i due ragazzi per le emozioni trasmesse e Gianni Sperti porrà l’accento su di una faccenda. Nello specifico, infatti, l’opinionista asserirà di aver visto molto più trasportato lui di lei. In seguito, ci sarà una reazione dura di Carlo. Il ragazzo, infatti, uscirà durante un ballo. Nicole lo andrà a riprendere e al suo rientro il giovane sarà attaccato.

Spoiler 27 aprile: segnalazioni e scontri

In molti, infatti, non crederanno alla reazione di Carlo. Secondo Gianni, infatti, ha avuto un atteggiamento un po’ troppo costruito. Quando rientrerà sarà molto pacato e questo non farà che fomentare ulteriormente dei sospetti circa la veridicità delle sue azioni- A seguire, poi, nella puntata del 27 aprile di Uomini e Donne si tornerà a parlare di trono over. Aurora porterà una segnalazione su Armando che scatenerà il caos.

La donna si è messa in contatto con Lucrezia, una ex di Incarnato. Lo scopo della Tropea era quello di extrapolare da lei delle dichiarazioni compromettenti sul napoletano. Lucrezia, però, ha pensato bene di informare prontamente Armando dell’accaduto, che arriverà in studio ben pronto ad affrontare il tutto. Tra i due, dunque, ci sarà un durissimo scontro. La discussione si protrarrà così tanto al punto che Lucrezia verrà raggiunta telefonicamente per dare la sua versione dei fatti. Le cose degenereranno quando interverrà anche Riccardo contro Armando.