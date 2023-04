Temptation Island anticipazioni: scartati due ex gieffini esclusi all’ultimo

La nuova edizione di Temptation Island scalda i motori in vista della partenza nel periodo estivo. Manca poco più di un mese alla prima puntata e i casting sono ormai sono aperti.

Tra le coppie del reality dei sentimenti sembrava ormai pronta a partecipare anche una che si è formata nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Stiamo parlando di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, i quali però sarebbero stati poi scartati all’ultimo minuto.

Temptation Island: due ex gieffini scartati all’ultimo

Nella settima edizione del Grande Fratello Vip sono nate ben tre coppie, le quali hanno sicuramente acceso tutta la stagione. Tra le più discusse spunta quella formata da Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia anche se quella dei Donnalisi non è stata da meno. Gli Incorvassi però nonostante qualche piccolo screzio sono riusciti a trovare il loro equilibrio sia dentro che fuori la casa.

Tuttavia, si vocifera che gli Incorvassi avessero intenzione di partecipare alla nuova edizione di Temptation Island per mettere alla prova il loro amore dopo un’esperienza così particolare come il reality di Cinecittà. Secondo alcuni rumors la loro candidatura è stata accolta in positivo dalla produzione ma sembra che qualcosa sia accaduto.

Il motivo della loro esclusione dal reality

Stando a quanto vociferato in queste ore, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia non sarebbero stati gli unici ad essere stati scartati in extremis. Anche altre coppie più o meno conosciute dal mondo dello spettacolo avrebbero avuto la stessa sorte. Non a caso, la nuova edizione di Temptation Island ha avuto dei momenti di indecisione in merito alla versione con cui andare in onda.

Si pensava inizialmente che il reality dei sentimenti potesse vedere un’edizione con un cast misto, ossia coppie non note ai telespettatori e qualche coppia già famosa. Alla fine però Maria pare abbia deciso di puntare solo ed esclusivamente su un cast Nip-