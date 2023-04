Uomini e donne, sapete che lavoro fa Elio Servo? E’ davvero ricco!

Nelle ultime settimane abbiamo conosciuto Elio Servo, cavaliere che prima ha frequentato Paola e poi Gemma. Proprio nella puntata di ieri il cavaliere è stato massacrato da Tina Cipollari tanto che sono volate addirittura minacce e probabili denunce

Tutto è partito dal fatto che il cavaliere ancora una volta ha contatto Gemma ma solo per amicizia. Quest’ultimo infatti in studio conferma la decisione presa qualche settimana fa, ovvero non vuole avere una relazione con la Galgani ma nonostante questo la contatta, consapevole che lei provava un interesse nei suoi confronti.

Tina Cipollari attacca Elio volano parole pesanti

Tina Cipollari a questo punto è passata subito all’attacco, convinta che Elio abbia ricercato Gemma per avere visibilità al centro studio. “Se avessi voluto questo avrei fatto come gli altri che hanno corteggiato Gemma”, dichiara il cavaliere per difendersi. Ma Tina continua, facendo notare all’uomo che non si va nel programma per cercare nuove amicizie.

Tutto comunque sembra inizialmente procedere in modo abbastanza tranquillo fino a che come abbiamo visto la situazione è degenerata. Elio è stato spesso accusato da Tina tanto che ieri lo ha definito un morto di fame. Ma non solo lo ha anche additato come una merda di uomo. Insomma il tutto poi si è concluso con un intervento duro da parte di Maria.

Elio Servo: sapete che lavoro fa?

Spesso durante le puntate di uomini e donne è stato messa in discussione anche la posizione economica di Elio. Proprio Tina non ha mai creduto alle sue parole ma sembra che il signor Servo abbia davvero una grande posizione economica. Sapete qual è il suo lavoro? E perché dice di essere conosciuto in Italia?

Il cavaliere è Amministratore Unico della Oil Company S.r.l., filiale italiana dell’azienda nata negli Stati Uniti negli anni ’60. L’azienda si occupa di produrre e distribuire in Italia e in Europa Serbatoi fissi e mobili nel campo petrolifero e in quello dell’impiantistica industriale, secondo quanto si legge sul sito ufficiale.