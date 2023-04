Cecchi Paone e Simone in crisi all’Isola dei Famosi: arriva il primo crollo (VIDEO)

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini hanno avuto la loro prima discussione all’Isola dei Famosi. Tutto è cominciato nel momento in cui il ragazzo ha avuto un crollo a causa del lavoro interiore che sta facendo all’interno del programma.

Simone si è sfogato con il suo compagno, credendo che avrebbe ricevuto da lui manforte. In realtà, però, le cose hanno preso una piega del tutto inaspettata. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La lite tra Cecchi Paone e Simone all’Isola dei Famosi

All’Isola dei Famosi c’è stata la prima crisi tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini. Malgrado i due siano molto uniti e si amino tanto, lo stress accumulato sull’isola sta cominciando a gravare sul loro rapporto. In queste ore, infatti, Simone ha avuto un crollo. Il giovane ha ammesso di non sentirsi capito e apprezzato all’interno del gruppo. Il suo riferimento, però, non è andato solo ai suoi compagni d’avventura, ma anche al suo compagno di vita.

Alessandro, dal canto suo, invece di rincuorare il suo fidanzato cercando di farlo sentire apprezzato e compreso, ha risposto dicendo che, allora, farebbe bene a cercarsi un’altra persona. Simone è rimasto alquanto interdetto, sta di fatto che ha chiesto al suo interlocutore che cosa stesse dicendo. Alessandro, allora, ha ammesso che, se Simone crede che lui non sia in grado di stargli accanto come vorrebbe, allora dovrebbe cercarsi un altro partner.

Antolini ha un crollo, poi fa pace con Alessandro

Lo scontro tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei Famosi si è consumato in toni molto tranquilli e pacati. Ad ogni modo, le cose dette sono state davvero piuttosto pesanti. Successivamente, però, a mente decisamente più lucida, i due si sono nuovamente confrontati. La coppia, infatti, si è lasciata andare ad un confessionale e Antolini ha ammesso di aver avuto un crollo a causa dello stress.

I due protagonisti, dunque, hanno deciso di venirsi in contro e di fare la pace. Il tutto, infatti, è stato suggellato da un bell’abbraccio e un bacio che li ha fatti riappacificare. Quello che è accaduto, dunque, è la dimostrazione del fatto che, anche una coppia solida come la loro, può vacillare a causa delle dinamiche di gioco e di quello che si verifica su quell’isola, che spesso si rivela inospitale.