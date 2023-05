Il Paradiso delle signore trama 2 maggio: Ferdinando fa proposta inattesa a Ludovica

Nel corso della puntata del 2 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Ferdinando sarà disposto a fare qualunque cosa pur di allontanare Ludovica da Marcello. A tal riguardo, Torrebruna farà una proposta inattesa alla sua dona.

Intanto, Ezio si troverà a fare una scoperta molto importante che lo spingerà a comprendere per quale ragione Gloria sia volata oltreoceano improvvisamente. Irene, intanto, proverà in tutti i modi a capire cosa si cela dietro il rapporto tra Alfredo e Clara.

Ferdinando fa una proposta a Ludovica al Paradiso delle signore

La trama della puntata del 2 maggio del Paradiso delle signore rivela che Irene sarà pronta a scoprire quale sia la natura del rapporto che unisce Alfredo a Clara. I due diventeranno sempre più complici e alla Cipriani questo inizierà a non stare più bene, pertanto, si darà da fare. Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore si renderà conto di provare qualcosa per Elvira. A tal riguardo, inizierà a guardarla con degli occhi diversi dal solito.

In merito a Ferdinando, invece, il ragazzo comprenderà che tra Ludovica e Marcello si stia riaccendendo qualcosa. Per tale ragione, sarà disposto a fare qualunque cosa pur di riuscire ad allontanare i due protagonisti. Ragion per cui, si troverà nella posizione di fare una proposta spiazzante alla sua compagna. Nello specifico, le chiederà di organizzare un matrimonio lampo. Questa proposta, chiaramente, lascerà senza parole Ludovica, la quale non se lo aspettava minimamente. Quale sarà la decisione che prenderà?

Trama 2 maggio: la scoperta di Ezio

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 2 maggio ci sarà grosso fermento. In particolar modo, infatti, vedremo che la concorrenza della Galleria Milano Moda diventerà sempre più spietata, per tale motivo, occorrerà correre ai ripari. Vittorio avrà una brillante idea che dovrebbe servire a far spiccare il Paradiso rispetto al competitor. Nello specifico, Conti deciderà di dare luogo ad una collezione di moda maschile. Tutti saranno molto entusiasti della cosa.

Ezio, dal canto suo, farà una scoperta che lo lascerà alquanto perplesso. In particolare, Colombo si renderà conto del fatto che Veronica sapesse sin dal primo momento della sua relazione clandestina con Gloria. Alla luce di questa scoperta, dunque, Ezio inizierà a comprendere quali siano state le ragioni che hanno spinto la donna a partire improvvisamente e far perdere le tracce di sé.