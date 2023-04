Uomini e donne oggi: Maria smonta due dame e perde la pazienza in studio

Anche oggi 27 aprile la puntata di uomini e donne è stata molto movimentata. Al centro studio ancora una volta Aurora Tropea e Armando che se le son dette di tutti i colori. Incarnato è tornato sul discorso provino e ha fatto notare alla dama quanto è cattiva nel dare insinuazioni false per infangarlo.

A lui si è unito anche Gianni Sperti che si è schierato dalla parte del cavaliere. Ma a prendere la parola anche Maria De Filippi che a un certo punto ha voluto vederci chiaro su alcune cose.

Uomini e donne oggi: Maria De Filippi smonta le accuse contro Armando

Gianni Sperti ha fatto notare che sui social network ci sono delle ex dame che stanno cercando di infangare Armando, ovvero Pamela Barretta e Veronica Ursida. “Sembra tutto un complotto per far fuori Armando. Ma questa è una decisione della padrona di casa”. Maria De Filippi precisa, invece, che sa per certo che Incarnato non ha fatto alcun provino per Temptation Island, essendo un programma suo.

La conduttrice si ritrova a fare questa precisione perché Pamela Barretta sui social network ha parlato di una presunta reazione di Armando al rifiuto del reality show, dopo un provino per diventare tentatore e conferma che non è asoslutamente vero.

Dopo di che, ‘Queen Mary’ chiede ad Armando se Lucrezia potrebbe venire in studio per raccontare come stanno le cose. Secondo Incarnato, essendo una persona per nulla interessata alla visibilità, la ragazza non accetterebbe.

Ma ecco che il colpo di scena arriva quando Maria si scaglia apertamente contro chi sui social sta cercando di infangarlo. “Armando parlandone fai il gioco di queste persone, dai sazio a questo ed eviterei di farlo”.

Aurora messa di nuovo alle strette

Ad un certo punto però Maria torna di nuovo sull’argomento “Lucrezia” e Aurora spiega: “Io ho chiesto a Lucrezia, quando ti frequenti con Armando fuori c’è qualcosa in più?”. Armando non trattiene la sua rabbia: “Tu hai rotto il ca**o! Posso far sentire gli audio? Perché non chiedi scusa per quello che hai fatto? Perché hai chiesto a quella ragazza di venire a testimoniare il falso?”. La Tropea però non risponde ma esce fuori che ha mandato tutto a Gianni