Un posto al sole, anticipazioni venerdì 28 aprile: Guido in guai seri

Le Anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata di venerdì 27 aprile ci fanno sapere che Mariella e Bice – trovate le foto compromettenti con le turiste tedesche – saranno furiose e metteranno sotto torchio il Del Bue, per sapere come sono andate le cose.

Guido dovrà trovare presto le parole giuste ma saprà riconquistare la fiducia di sua moglie? Intanto Marina sarà è davvero stanca, non sopporta più la presenza di Lara e vedere Roberto lontano da lei. Viola sarà sconvolta dall’attacco di Rosa ma i guai, per lei, non saranno finiti. Dovrà infatti risolvere una situazione imbarazzante con Raffaele

Anticipazioni Un posto al sole: Guido è nei guai, Marina stanca di Roberto

Come abbiamo visto nei precedenti episodi Mariella ha capito che Guido è strano. Con l’aiuto di Bice è riuscita ad entrare nel suo cellulare e li ha scoperto delle foto con delle turiste. Un colpo durissimo da digerire per la moglie del Del Bue che ovviamente adesso pretende delle spiegazioni. Quello che resta da capire adesso è se l’uomo riuscirà davvero a farsi perdonare.

Intanto, Marina è sempre alle prese con la sua situazione familiare. Roberto ormai sembra preso solo dal piccolo Tommaso e dalle continue chiamate di Lara. Il piccolo è sempre malato e ha bisogno di cure. Il Ferri, affezionato ormai al bambino, farebbe di tutto per lui e pare si sia dimenticato di sua moglie. Le anticipazioni di un posto al sole però ci fanno sapere che nei prossimi episodi un grande colpo di scena cambierà le cose

Anticipazioni: Viola in difficoltà con Raffaele

Rosa ha deciso di prendersi una piccola rivincita con Viola e l’ha aggredita, dicendogliene di tutti i colori. La Bruni sarà molto scossa da quanto successo e si renderà conto che le cose non possono continuare in questo modo.

Purtroppo i guai non saranno finiti. Si troverà infatti a gestire una situazione molto imbarazzante con Raffaele. Cosa succederà? Viola capirà di dover prendere una decisione definitiva senza avere ripensamenti?