Uomini e donne oggi venerdì 28 aprile, Armando e Riccardo alle mani: censurata tutta la scena. Cosa è successo

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni ci svelano la famosa rissa tra Armando e Riccardo che come si ipotizzava è stata censurata. Ma cosa è successo nei dettagli?

Uomini e donne oggi 28 aprile: Armando e Riccardo alle mani, scatta la censura

Tutto è partito da Aurora Tropea che ha di nuovo attaccato Armando Incarnato tirando in ballo Lucrezia Comanducci, ex corteggiatrice del trono classico, con la quale Armando due anni si era rapportato in studio per conoscerla.

Il cavaliere spiega che la dama ha mandato un audio a lei in cui le chiedeva se si fosse frequentata con Armando dopo il programma e se potesse venire in studio per testimoniarlo. Lucrezia, però, ha avvisato Armando di questi messaggi facendo fare una brutta figura alla Tropea.

Ad alimentare la situazione già abbastanza accesa ci ha pensato ci ha pensato Riccardo, il quale ha confermato che Armando ha un manager (insomma, ha riaperto la questione già fronteggiata e chiusa nelle scorse puntate). A quel punto la lite è andata oltre e i due si sono ritrovati faccia a faccia per arrivare alle mani, ma sono stati bloccati. Una scena che però Maria ha deciso di censurare totalmente dato che in onda oggi si è visto solo il confronto tra i due. La scena seguente infatti li ha visti uno seduto accanto a Maria e l’altro nel parterre.

Scambio di pace tra i due cavalieri

Dopo aver censurato la scena, Maria poi ha deciso di mettere pace tra i due cavalieri che ancora una volta hanno dato il peggio di loro stessi. Infatti, ad un certo punto si è visto Armando andare verso Riccardo e stringergli la mano chiedendogli infine scusa.

Un gesto molto apprezzato da parte dei presenti ma anche da parte del pubblico che più volte ha dimostrato il proprio dissenso per queste gesti violenti