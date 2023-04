Ilary Blasi festeggia il compleanno con Bastian Muller: la sorpresa da paura (FOTO)

Oggi è il compleanno di Ilary Blasi, attualmente fidanzata con Bastian Muller, per l’occasione, la showgirl ha deciso di trascorrere una serata da non credere. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha immortalato tutto mediante il suo account di Instagram.

In tale occasione, ha pubblicato delle foto e dei video della serata trascorsa insieme a quello che sembra essere diventato l’uomo della sua vita. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Ilary Blasi festeggia e la sorpresa di Bastian Muller per il compleanno

La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller sta procedendo a gonfie vele e i due ieri hanno festeggiato il compleanno della showgirl. Per rendere speciale la serata in questione, i due hanno ha deciso di organizzare una cosa davvero particolare La donna ha pubblicato su Instagram un video in cui è ripresa di spalle, mentre tiene per mano il suo Bastian. I due si trovano all’interno di una struttura lussuosa e maestosa, intenti a cominciare una cenetta intima e romantica.

Per l’occasione. la donna ha fittato un’intera struttura in modo da avere la sua intimità e riservatezza con il suo compagno. In occasione di tale evento, la conduttrice ha deciso di sfoggiare un succinto e seducente abito nero, con una profonda scollatura sulla schiena e anche sulla parte frontale. Da quanto emerso dai social, i due sono sembrati piuttosto sereni e felici. (Continua dopo le foto)

Come vanno le cose tra i due e questione separazione da Totti

Ilary Blasi, dunque, sicuramente non dimenticherà questo compleanno trascorso per la prima volta in compagnia del suo nuovo amore Bastian Muller La relazione tra i due procede senza intoppi, se non fosse per la piega che sta prendendo il divorzio da Francesco Totti. Le decisioni prese dal tribunale di Roma, infatti, pare abbiano posto Ilary in una situazione un po’ complessa. In particolar modo, alla donna è stata affidata la villa all’Eur, in cui prima viveva con suoi marito.

Malgrado questa fosse una specifica volontà della protagonista, però, quest’ultima dovrà sobbarcarsi tutte le spese mensili previste per il mantenimento della tenuta. Si tratta di cifre piuttosto alte, al punto che c’è chi ipotizza che la donna possa addirittura prendere la decisione di trasferirsi altrove in una casa più modesta. Al momento, però, nulla è trapelato dalla bocca della Blasi. Restiamo in attesa per vedere come evolverà.