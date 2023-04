Uomini e donne, Maria De Filippi chiamata in tribunale per un omicidio: c’entra un ex tronista

In queste ore circola in rete una notizia che sta incuriosendo molto i fan di Uomini e donne. Sembra infatti che Maria De Filippi potrebbe essere chiamata a testimoniare in tribunale nel processo del delitto di Alessandra Matteuzzi. Si tratta di una donna alla quale è stata tolta la vita dal suo ex fidanzato, il 27enne Giovanni Padovani.

Quest’ultimo però si difende dall’accusa di premeditazione precisando che prima del delitto lui era in lista per partecipare a al dating show di Canale 5 e di aver chiamato per avere aggiornamenti sull’esito del suo provino… Ma andiamo a vedere i dettagli di questa delicata situazione

Maria De Filippi chiamata a processo per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi?

Il legale di Giovanni Padovani ha posto il capitolo Uomini e Donne al centro della sua difesa, Gabriele Bordoni infatti sostiene che ciò basti a testimoniare che l’imputato. “Non ha premeditato di uccidere Alessandra Matteuzzi quella sera” poiché stava “facendo programmi per i giorni successivi.”, queste le parole dell’avvocato.

Per questo motivo Maria De Filippi è stata inserita nella lista testimoni dell’avvocato dell’aspirante candidato al Trono Classico. Se la Corte d’Assise di Bologna dovesse approvarla, potrebbe essere chiamata ad intervenire durante il processo per raccontare come stanno realmente le cose. Insomma, Queen Mery dovrà dire se i fatti sono come dice Padovani.

Al momento nessuna risposta da parte degli autori di Uomini e donne

L’avvocato del ragazzo per questo motivo ha chiamato in causa la produzione di Uomini e donne ma ad oggi sembra che non abbia ricevuto un riscontro da parte del programma.

Se la situazione non dovesse cambiare fino al 3 maggio 2023, data d’inizio del processo, Maria De Filippi potrebbe essere effettivamente chiamata a testimoniare di persona e a dire la sua sui fatti.