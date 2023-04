Uomini e donne: ancora bufera su Armando, la redazione chiama ex dama “volano stracci”

Ci sarebbero nuovi sviluppi sul caso Armando Incarnato. Un’ex dama del Trono Over e Gemma Galgani si esprimono sulle polemiche nate negli ultimi giorni sul cavaliere di Uomini e Donne. Ma mentre questi due volti parlano interpellati dalla redazione, ecco che un’altra ex dama torna a farsi sentire sui social.

Si tratta di Pamela Barretta, che dopo la puntata andata in onda ieri si è lasciata andare ad un pesante sfogo contro il napoletano e Gianni Sperti

Uomini e donne la redazione chiama due dame per chiarire la situazione su Armando

Le due dame che hanno parlato bene di Armando e che sono state interpellate da Maria De Filippi sono Gemma e la sua amica Ida. Entrambe conoscono molto bene il cavaliere e per lui hanno espresso solo belle parole. Le due sono convinte che dietro quell’atteggiamento di Armando ci sia un lato di lui molto buono.

Infatti, non hanno nascosto che è sempre gentile, e garbato. La Galgani inoltre ha aggiunto che la presenza di Incarnato nel programma per lei è molto importante dato che l’h sempre difesa e sostenuta. Insomma, con queste parole le due amiche del Trono Over ci tengono a prendere le difese di Armando sottolineando il lato positivo del suo carattere.

Pamela Barretta contro Armando ancora una volta

Nel corso della puntata di ieri il nome di Pamela Barretta è uscito più volte fuori e Armando non ha voluto dare soddisfazioni ad Aurora Tropea, affermando di non conoscere l’ex dama. Eppure si conoscono molto bene. E tra loro non corre buon sangue. L’ex dama dopo che ha visto la puntata non è stata clemente lanciando frecciatine sia a Incarnato che a Gianni Sperti:

“Caro Gianni io ti ho sempre stimato tantissimo, ma mi dispiace: noi da fuori non facciamo di tutto per mandare via quel signorino lì, è tutta Italia Questa è una decisione che spetta alla redazione, su questo non ci piove. Noi riportiamo il parere di tutta Italia. Devo pubblicare i messaggi che scrivono? È un brutto esempio per i ragazzini, ci sono scene violente. Ho visto le anticipazioni, non è un bell’esempio uno che alza le mani così in puntata. Noi semplicemente riportiamo il parere e l’opinione di tutta Italia, poi potete tenervelo. Caro Gianni se vuoi ti giro i messaggi, è indifendibile. Ma cosa difendete?”