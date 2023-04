Oroscopo 1° maggio 2023: Leone passionali, Acquario combattuti

Secondo l’oroscopo del 1° maggio i Vergine devono essere più audaci, mentre i Bilancia farebbero bene ad essere più lungimiranti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. L’oroscopo del 1° maggio vi invoglia a cercare sempre nuovi stimoli. Non perdete di vista quelli che sono i vostri obiettivi. Sia in amore sia nel lavoro è importante darsi da fare, nulla arriva se non si combatte.

Toro. Le soddisfazioni più grandi sono quelle raggiunte dopo dei sacrifici. Ottimo momento per quanto riguarda le storie appena nate. Soprattutto all’inizio siete soliti dare il meglio di voi.

Gemelli. Meglio non perdere tempo in chiacchiere. Siete persone che amano trascorrere del tempo in compagnia degli altri e fate molta fatica a stare da soli. Talvolta, però, nella vita è importante anche questo.

Cancro. Non aspettate che siano gli altri a prendere delle decisioni al vostro posto. Nella vita bisogna essere attivi e prendere di petto le situazioni, senza lasciarsi intimidire dalle conseguenze delle proprie azioni.

Leone. Siete molto passionali e questo è sicuramente un bene, soprattutto nei rapporti di coppia. Buon momento per mettere da parte l’orgoglio se avete avuto delle discussioni di recente.

Vergine. In amore siete un po’ confusi. Se ci sono state delle incomprensioni, cercate di metterle da parte e di pensare alle cose che sono davvero importanti. Le stelle vi esortano ad essere audaci.

Previsioni 1° maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non siate passivi e cercate di essere sempre aperti e lungimiranti. Le stelle vi invitano ad essere audaci, non abbiate timore di osare. Giornata piena di soddisfazioni per chi si impegnerà.

Scorpione. Oggi vi sentite un po’ stanchi secondo l’oroscopo del 1° maggio, ma non temete, verso la seconda parte della giornata ci sarà un bel miglioramento. Buon momento per allargare i vostri orizzonti in ambito professionale.

Sagittario. Giornata molto interessante sul fronte delle relazioni. Se siete single ci sono delle ottime possibilità per emergere e per dimostrare quanto siete valevoli e intraprendenti.

Capricorno. Le stelle sono dalla vostra parte, ma dovete essere indipendenti dagli altri, Ricordatevi sempre che “Chi fa da sé, fa per tre”. In amore è bene affidarsi ad un’altra persona, ma mantenete sempre integra la vostra individualità.

Acquario. Il vostro animo è un po’ combattuto. Oggi non sapete da che parte stare e nel dubbio, finite per rimanere neutrali. Dal punto di vista professionale dovete essere più audaci.

Pesci. Siete un po’ pigri e questo potrebbe compromettere il vostro stato d’animo e il corso della giornata. Cercate di non perdervi in chiacchiere e andate dritti al nocciolo delle questioni.