Oroscopo 2 maggio 2023: Vergine titubanti, Pesci troppo emotivi

Le previsioni dell’oroscopo del 2 maggio invitano i nati sotto il segno del Toro ad essere più reattivi e combattivi. Gli Scorpione, invece, si sentono un po’ troppo fiacchi

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle ottime possibilità per inseguire i vostri sogni e per realizzarli. La cosa che dovete fare è credere un po’ di più nelle vostre potenzialità. Non siate troppo pigri.

Toro. Siate un po’ più reattivi. Spesso tendete ad accettare con troppa passività le cose che vi capitano. Questo non sempre è un bene in quanto le persone che vi circondano potrebbero finire per approfittarne.

Gemelli. Secondo le previsioni dell’oroscopo del 2 maggio, i nati sotto questo segno devono lasciare il nido e lanciarsi verso nuove avventure. Talvolta bisogna fare un salto nel vuoto per scoprire di saper volare.

Cancro. Non ci sono limiti alla provvidenza. Spesso la vita si diverte a mescolare un po’ le carte, ma tutto quello che vale, rimane sempre. In amore è in atto una bella riconciliazione.

Leone. Le stelle vi invitano ad essere più volitivi. Se desiderate davvero qualcosa, non vi arrendete e lottate fino in fondo per ottenere i risultati sperati. Buon momento per cimentarsi in un nuovo progetto.

Vergine. Se siete in procinto di prendere una decisione molto importante potreste mostrarvi particolarmente titubanti. In amore è tempo di spiegare le ali e volare liberi verso nuovi orizzonti emozionali.

Previsioni 2 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. C’è necessità di staccare un po’ la spina e di viversi qualche momento di relax in compagnia delle persone care. Non siate troppo frettolosi e pensare di più prima di dire cose di cui potreste pentirvi.

Scorpione. Ci sono delle giornate in cui vi svegliate fiacchi e avete come la sensazione di non riuscire a compiere tutto ciò che dovete. Oggi è una di quelle, ma vedrete che, come sempre, riuscirete a fare tutto.

Sagittario. L’Oroscopo del 2 maggio vi invita ad essere meno titubanti. Se non sapete bene in che direzione andare, prendetevi un piccolo momento per riflettere e intraprendere la strada a voi più congeniale.

Capricorno. Giornata piena di risposte per i nati sotto questo segno. Se siete in attesa di una novità che riguarda la carriera, siate in allerta. In amore e in amicizia è giunto il momento di pensare di più a voi stessi.

Acquario. Nel lavoro siete molto stimati e apprezzati, ma talvolta siete voi a non credere abbastanza in voi stessi. In amore è tempo di essere un po’ più lungimiranti e pensare in grande.

Pesci. Siete un po’ troppo emotivi, forse sarebbe il caso di darvi una regolata. In amore è importante non perdere mai di vista quelli che sono i bisogni e le esigenze delle persone care. Quindi occhi ben aperti.