Uomini e Donne non va in onda il 1° maggio: cosa cambia e quando ritorna

Lunedì 1° maggio Uomini e Donne non va in onda. Come di consueto quando si presentano dei giorni rossi sul calendario, la trasmissione di Maria De Filippi si ferma. Il dating show incentrato sui sentimenti, dunque, subirà l’ennesima variazione di palinsesto.

Dopo quello che è accaduto questa settimana e anche la scorsa, infatti, ci sarà un altro cambiamento. Ricordiamo che il programma ha saltato ben tre puntate, ovvero, quella di venerdì 21, quella di lunedì 24 e martedì 25 aprile. Vediamo, dunque, tutto quello che cambierà.

Perché Uomini e Donne non va in onda e cosa lo sostituirà

Uomini e Donne si appresta a vivere la quarta modifica di palinsesto nel giro di meno di 10 giorni, anche lunedì 1° maggio, infatti, la trasmissione non va in onda. In occasione della festa di tutti i lavoratori, infatti, anche Maria De Filippi si ferma per lasciare spazio ad intrattenimento di altro genere. In sostituzione del dating show di Canale 5, infatti, verrà trasmesso un film.

La programmazione di tutta la giornata del 1° maggio resterà invariata su tale rete, fino alla messa in onda di Beautiful. Al termine della programmazione di tale soap opera, infatti, verrà proiettato il film di Rosamunde Pilcher intitolato Il fantasma di Cassley. Da questo, dunque, ne consegue che anche il consueto appuntamento con Terra Amara non ci sarà. Dopo la messa in onda del film, poi, ci sarà il daytime con Amici di Maria De Filippi e poi anche quello inerente l’Isola dei Famosi.

Le altre variazioni di palinsesto e quando torna UeD

La programmazione sarà la medesima di tutti gli altri giorni per tutto il resto della giornata. L’unica altra variazione prevista è quella che riguarda la sera. L’Isola dei Famosi, infatti, non andrà in onda in tale giorno. I vertici dell’azienda hanno deciso di evitare una debacle in termini di ascolti, pertanto, hanno deciso di slittare tale messa in onda a martedì 2 maggio. In sostituzione del reality show, lunedì sera verrà trasmesso il film intitolato Storm Boy, il ragazzo che sapeva volare.

Tornando a Uomini e Donne, invece, il consueto appuntamento con il dating show di Maria De Filippi tornerà regolarmente in onda da martedì 2 maggio. In tale occasione andrà in onda la prima parte della registrazione che verrà effettuata sabato 29 aprile. Ricordiamo, infatti, che questo fine settimana ci saranno due momenti di riprese. Il primo è fissato per sabato, mentre il secondo per domenica 30 aprile.