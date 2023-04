Lavinia Mauro fa una confessione inedita su Alessio Corvino: comportamento inatteso dopo UeD

A distanza di un po’ di tempo dalla scelta, Lavinia Mauro e Alessio Corvino hanno rilasciato un’intervista su Uomini e Donne Magazine in cui hanno svelato come stiano procedendo le cose tra loro.

I due ragazzi hanno fatto delle confessioni inedite che hanno lasciato tutti i fan della trasmissione completamente senza parole. Usciti dal programma, infatti, i due hanno mostrato dei caratteri totalmente differenti. Ecco cosa hanno rivelato.

Lavinia Mauro e la confessione inaspettata su Alessio Corvino

Nel corso di una recente intervista, Lavinia Mauro ha fatto delle confessioni inedite in merito al suo rapporto con Alessio Corvino. I due hanno lasciato Uomini e Donne da un po’ di settimane e si stanno vivendo la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Al di fuori degli studi Elios, però, i due ragazzi hanno cominciato a mostrare dei caratteri totalmente differenti.

In particolar modo, Lavinia ha detto che tra i due la persona più gelosa sia proprio Alessio. Contrariamente a quanto accaduto durante il talk show pomeridiano, in cui era la Mauro a tartassare il suo corteggiatore accusandolo di essere troppo spesso in giro per locali, adesso la situazione si è ribaltata. I piccoli litigi che sono soliti fare, infatti, sono dettati principalmente dalla gelosia di lui. Questa versione dei fatti è stata confermata anche dal ragazzo.

Nessuna convivenza per i due ex di UeD: ecco cosa hanno detto

Alessio Corvino, infatti, ha detto che, inaspettatamente, Lavinia Mauro è una persona assolutamente tranquilla al di fuori delle telecamere. A Uomini e Donne era estremamente sospettosa a causa di alcune incertezze e insicurezze che aveva a causa delle continue segnalazioni. Al di fuori, invece, le cose sembrano andare in maniera esattamente serena. I due ragazzi, poi, hanno svelato che, almeno per il momento, hanno il grande problema della distanza.

Alessio vive a Caserta, dove ha degli impegni lavorativi inderogabili. Lavinia, dal canto suo, vive a Roma dove sta continuando i suoi studi. Al termine del suo percorso universitario, poi, è molto probabile che i due decidano di accorciare le distanze. Per adesso, invece, stanno facendo i pendolari andando su e giù tra Roma e Caserta. In merito al loro rapporto, i due hanno detto di sentirsi particolarmente felici e appagati dalla relazione, pertanto, non potrebbero assolutamente desiderare di meglio. La realtà ha superato le aspettative.