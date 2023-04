Isola dei Famosi, la verità sulla crisi tra Cecchi Paone e Simone: ecco cosa c’è sotto

In questi giorni, Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone hanno avuto la loro prima crisi all’Isola dei Famosi, La coppia stava per scoppiare in quanto tra loro c’è stato un diverbio alquanto importante.

Nello specifico, il ragazzo ha avuto un momento di sconforto ed ha rivelato di non sentirsi abbastanza capito, neppure dal suo fidanzato. Quest’ultimo ha avuto una reazione piuttosto brusca. Ma cosa c’è realmente dietro questa lite? A rivelare tutto è stato il giovane.

Crisi tra Alessandro e Simone all’Isola dei Famosi

La crisi tra Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini avuta all’Isola dei Famosi sembra essere rientrata. I due, infatti, dopo aver discusso in maniera piuttosto importante, si sono riavvicinati. Alessandro ha esortato il suo compagno a trovarsene un altro in quanto non ha gradito i suoi attacchi. Successivamente, però, i due hanno avuto modo di parlare e di chiarirsi in modo da mettere da parte i malumori.

A raccontare qualcosa in più su questo diverbio è stato Simone. Il ragazzo, infatti, durante un momento di confessioni con Fiore Argento si è molto aperto ed ha svelato alcuni retroscena inerenti il suo rapporto con Alessandro. Il protagonista ha ammesso di aver detto quelle cose in quanto era molto stressato. Ambientarsi a questi nuovi ritmi è per lui molto difficile, pertanto, ha avuto un momento di cedimento ed ha detto cose che, in realtà, non pensava.

Cosa è successo tra Cecchi Paone e Antolini dopo la lite

Ad ogni modo, Simone Antolini ha ammesso che la lite avuta con Alessandro Cecchi Paone all’Isola dei Famosi abbia fatto bene al loro rapporto. Nello specifico, infatti, ritiene che confrontarsi in quel modo, anche piuttosto duro, sia servito alla coppia per comprendere alcune cose inerenti la loro relazione e migliorare. Dopo quel brutto episodio, infatti, i due sembrano essersi ritrovati e adesso il loro rapporto sembra si sia rafforzato.

Simone, che attualmente è in nomination, ha anche parlato dell’eventualità in cui si dovesse verificare la sua uscita dalla trasmissione. A suo avviso, ha detto di essere tranquillo in quanto sta facendo quello che può e sta dando il meglio di sé. Nel caso in cui il pubblico dovesse decidere di mandarlo via, dunque, lo farà a testa alta e, soprattutto, con la coscienza pulita. Non resta che attendere martedì prossimo per vedere come andrà a finire.