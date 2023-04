Un posto al sole anticipazioni: Franco e Angela si lasceranno per sempre?

Continuano le anticipazioni su Un posto al sole. Gli spoiler ci fanno sapere che ci sarà un peggioramento della crisi tra Franco e Angela. I continui malumori e i risentimenti che hanno colpito la coppia, diventeranno ingestibili e potrebbero addirittura farci pensare che tra loro possa esserci aria di divorzio. Ma vendiamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap, in arrivo su Rai3 la prossima settimana.

Un posto al sole anticipazioni: Franco e Angela in crisi

Nelle puntate di Un Posto al Sole andate in onda questa settimana, abbiamo visto che tra Angela e Franco le cose non vanno proprio benissimo. La donna è molto delusa dall’atteggiamento di suo marito e questo potrebbe finire per allontanarli definitivamente.

Franco ha infatti scoperto che tutti i sacrifici di una vita stanno per essere resi vani, visto che rischia di perdere il lavoro. Questa brutta notizia non ha fatto si che la gioia di aspettare un figlio venisse vissuta come dove essere. Angela nello stesso tempo sta facendo di tutto per scuotere suo marito ma senza nessun risultato.

Fortunatamente troverà uno sfogo e una spalla nella sua amica Viola e si confiderà con la Bruni, reduce da una tempesta amorosa degna di un romanzo rosa. Peccato però che la conversazione privata tra le due sarà ascoltata da Franco, che non gradirà affatto i pensieri della moglie.

Anticipazioni: Divorzio vicino per Angela e Franco?

Questa situazione tra Franco e Angela li porterà ad allontanarsi anche nelle prossime settimane. La situazione diventerà sempre più esplosiva tra loro e il Boschi, dopo aver sentito le lamentele di sua moglie potrebbe decidere addirittura di lasciarlo. Infatti, è possibile che i due divorzieranno. Al momento però non ci sono conferme. Per saperlo non ci resta altro che attendere nuovi episodi