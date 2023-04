Anticipazioni Verissimo 29 e 39 aprile 2023: tanti ospiti in studio, anche un’amatissima coppia da Ued

Verissimo torna in onda anche questa settimana con due giorni pieni di tanti novità e tanti ospiti.

Silvia Toffanin riceverà nel suo salotto diversi artisti e non solo. Infatti, nelle ultime settimane sta dedicando largo spazio anche all’attualità e proprio nella giornata di domenica ci sarà Pietro Orlandi. Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni dettagliate.

Verissimo gli ospiti di sabato 20 aprile

Silvia Toffanin accoglierà nello studio di Verissimo sabato 29 aprile 2023 il grandissimo comico ed attore Claudio Bisio. Per lap rima volta il conduttore si lascerà andare ad una lunga intervista di coppia insieme alla moglie Sandra Bonzi. Altra intervista di coppia, anche se stavolta di una mamma, vedrà protagonista Rosanna Lambertucci con la figlia Angelica.

Silvia Toffanin ospiterà anche per un racconto l’attrice Gabriella Pession. Ogni settimana la conduttrice raccoglie anche le sensazioni dell’ultimo eliminato dal serale di “Amici”, questa volta sarà il turno del ballerino Ramon. Infine, saranno ospiti Primo Reggiani e Raniero Monaco di Lapio, tra i protagonisti de “Il Patriarca” che sta riportando ad ottimi risultati la serialità di Canale 5.

Verissimo anticipazioni 30 aprile: Pietro Orlandi e un’amatissima coppia di Ued

Per quanto riguarda il tema attualità, Silvia Toffanin si occupererà del caso di Emanuela Orlandi, con il fratello Pietro che è tornato ad essere ascoltato. Le risposte che ha ottenuto però non lo hanno soddisfatto e non ha fatto a meno di manifestare la propria amarezza.

Il fratello della ragazza scomparsa il 22 giugno del 1983 a soli 15 anni, sarà ospite per la prima volta a Verissimo dove a Silvia Toffanin racconterà in una lunga intervista la sua verità e gli ultimi aggiornamenti della tragica vicenda.

Invece, da Uomini e donne arriverà una freschissima coppia che da poco si è formata. Si tratta di Lavinia e Alessio, ma prenderanno parte all’intervista anche Gianni Sperti e Paolo Brosio.