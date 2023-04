Amici, la semifinale rischia di slittare: problemi per due allievi della scuola

Brutte notizie per i fan di Amici. Questa sera va in onda una nuova puntata e come ben sanno gli appassionati manca pochissimo per l’atto finale.

Stando alle anticipazioni circolate in rete e da un’indiscrezione arrivata direttamente da Giuseppe Candela, sembrerebbe che la finale prevista per il sei maggio potrebbe slittare.

Finale di Amici rimandata: cosa è successo a due allievi

La finale di Amici, prevista per il prossimo sei maggio rischia di essere rimandata. Il motivo riguarda due concorrenti che sembra non stiano bene. Due allievi della scuola di Maria De Filippi sono risultati positivi al Covid 19 e questo di conseguenza cambierebbe tutto.

Si perchè la finale come tutti sanno va in onda in diretta e ci vogliono almeno cinque sei giorni per rifare il tampone, con la speranza che i positivi possano uscire negativi al tampone. Al momento non sappiamo di chi si tratta ma non è da escludere che nelle prossime ore possano uscire fuori anche i nomi di coloro che hanno contratto il virus.

Anticipazioni puntata stasera: cosa vedremo

Nel nuovo appuntamento della 22esima edizione che andrà in onda questa sera sabato 29 aprile 2023, sono finiti al ballottaggio finale Aaron e Cricca. Questo secondo quanto riporta SuperGuidaTv. Eliminata provvisoria anche Maddalena, che è riuscita a salvarsi, lasciando ai due cantanti l’ultima sfida. I telespettatori sono già convinti che tra i due l’eliminato è Cricca.

Questo verrà confermato solo con la messa in onda della puntata, in quanto viene solitamente svelato quando gli allievi si trovano già in Casetta, senza la presenza del pubblico. La maggior parte dei telespettatori non riescono a immaginare una finale senza Aaron. Dunque, si dà come per scontato che sia Cricca l’eliminato della settima puntata. Insomma, per avere la certezza non ci resta altro che attendere la messa in onda di questa sera.