Uomini e donne anticipazioni, registrazione 29 aprile: nuovo scontro di fuoco tra Tina e Elio, scatta la diffida

Il 29 aprile si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne.

Le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni ci fanno sapere che tra Tina e il cavaliere Elio c’è stato un nuovo scontro di fuoco. Ma andiamo a vedere tutti i dettagli.

Uomini e donne anticipazioni: nuovo scontro di fuoco tra Tina e Elio

Stando agli spoiler la puntata di Uomini e donne è iniziata con Gemma, che è stata chiamata al centro dello studio insieme al cavaliere con il quale stava uscendo, presentato nella scorsa puntata. La frequentazione, però, non è andata a buon fine e i due hanno deciso di chiudere la conoscenza.

Dopodiché, si è parlato di Carla e Claudio, che avevano iniziato ad uscire insieme. I due hanno avuto una forte lite perché via di una cena non pagata da lui ma anche perchè ha raccontato cose non vere. Ma non è tutto perchè il vero colpo di scena ha riguardato proprio Tina ed Elio. I due già nelle puntate precedenti se le son dette di tutti i colori ma stando al blogger Pugnaloni questa volta si è superato davvero ogni limite. Infatti, è molto possibile che Maria deciderà di censurare il tutto.

Trono classico: nuovo battibecco tra Nicole e Roberta

Le anticipazioni ci fanno sapere che del trono di Luca non si è proprio parlato mentre a far discutere ancora una volta l’atteggiamento di Nicole. La tronista è uscita sia con Andrea che Carlo e questa volta ha baciato entrambi. Gianni viste le esterne e le reazioni dei ragazzi, ha attaccato fortemente Andrea, insieme al resto dello studio, data la sua mancata reazione dopo aver visto il bacio tra Nicole e Carlo.

A questo punto, è intervenuta Roberta Padua, la quale ha accusato la tronista di star usando Carlo solamente per far ingelosire Andrea, altrimenti non l’avrebbe tenuto. In difesa di questa teoria, si è schierato anche Gianni, che ha concordato con Roberta.