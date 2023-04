Verissimo, l’ospitata di Corvino e Lavinia rovinata da una segnalazione: cosa è successo

Alessio Corvino e Lavina da poco usciti da uomini e donne si sono lasciati andare ad una lunga intervista a Verissimo dove ha raccontato come procede la loro storia.

Tutto bene e tutti felici e contenti anche se poche ore prima che andasse in onda la chiacchierata su Canale Cinque, su Instagram l’esperto di gossip Amedeo Venza ha pubblicato uno spiffero alquanto ‘maligno’ che ha ‘sporcato’ l’ospitata. Andiamo a vedere insieme cosa è successo

Alessio Corvino e Lavinia Mauro, ospitata rovinata da una segnalazione

In particolare,Venza ha reso noto, con tanto di fotografia che Corvino nelle scorse ore ha trascorso una serata con gli amici in discoteca. Sembra che la Mauro non fosse presente. Fin qui nulla di strano se non fosse che Alessio sembra si sia avvicinato troppo a una vocalist bionda.

Una simile segnalazione, sempre con protagonista tale vocalist, era arrivata pure a Capodanno. A quanto pare però l’ex tronista e il diretto interessato non sembrano abbiano dato molta importanza alla questione facendo finta di nulla.

Cosa hanno raccontato l’ex tronista e Corvino a Silvia

A proposito dell’ospitata da Silvia Toffanin, Alessio, incalzato dalla conduttrice veneta, ha spiegato che l’idea è quella di trasferirsi a Roma per passare più tempo con la nuova fidanzata. Dall’altro lato ha raccontato che non è uomo a cui piace prendere decisioni affrettate.

Diversamente invece l’opinione di Lavinia che sembra già pronta a questo grande passo. Nel corso dell’intervista si è anche scherzato a proposito di un’ipotetica gravidanza della Mauro, la quale ha evidenziato che nel suo futuro si vede mamma di diversi bebè. Per Corvino, invece, anche in questo caso meglio fare le cose con calma.