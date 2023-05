Amici, Cricca è davvero raccomandato? Il gesto di Maria e della Cuccarini scatenano il web

Le accuse di ‘raccomandazione‘ verso Cricca sembrano proprio non finire. Anzi, un gesto compiuto da Maria De Filippi durante la puntata di Amici di sabato 29 aprile non ha fatto altro che far aumentare il fastidio provato dai telespettatori del programma.

La conduttrice, infatti, si è preso protagonista di un momento che ha attirato una pioggia di critiche da parte degli utenti sui social, che sembrano non avere più nessun dubbio su chi sia il ‘protetto‘ di quest’edizione .

Il gesto di Maria nei confronti di Cricca scatena la rete

Come in tutte le puntate anche in questa ci sono state diverse sfide tra gli allievi ma un gesto di Maria nei confronti di Cricca ha fatto e non poco mormorare il web. Tutto è accaduto quando al ballottaggio sono finiti i due allievi Cricca e Maddalena. Dopo essersi esibiti, ai ragazzi è stata comunicata la decisione dei giudici riguardo chi tra loro due sarebbe stato l’eliminato provvisorio.

Durante il famoso momento delle carte, però, Maria ha pensato di consolare il giovane con un abbraccio e un bacio. Un gesto sicuramente molto dolce e di grande affetto ma che comunque non ha trovato riscontro tra il pubblico. Perchè tutto questo affetto? Tutta questa preoccupazione? Su Twitter, infatti, si sono scatenati con i commenti negativi per Maria, che, a detta di tanti, non farebbe nulla per nascondere il suo apparente favoritismo nei confronti del cantautore romagnolo.

Anche Lorella Cuccarini non molla il suo ex allievo

Subito dopo la puntata di Amici, Lorella Cuccarini ha pubblicato sui suoi profili social una foto che la ritrae in compagnia dei suoi allievi di Amici 22, tra i quali anche l’eliminato di ieri sera. Accanto all’immagine una dedica che ha commosso tutti e che fa capire al web quanto l’insegnate è davvero legata al giovane.

“Caro Cricca, è arrivato il momento di salutarci. Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma – alle porte della semifinale – con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre”. Tra i tanti commenti sotto la fotografia, spicca quello del diretto interessato: “Ciao Lorella, grazie di tutto, ti voglio bene”.