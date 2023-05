Isola dei famosi, cancellata la puntata di oggi 1 maggio: ecco quando va in onda il reality

Brutte notizie per i fan dell’isola dei famosi. Oggi 1 Maggio in occasione della festa dei lavoratori sono stati stravolti anche tutti i palinsesti sia Mediaset che Rai. Di conseguenza oltre a Uomini e donne su Canale 5 anche l’isola dei famosi non verrà trasmessa oggi.

Insomma, la terza puntata del reality è già stata slittata… Dalla prossima settimana il programma tornerà regolarmente in onda ogni lunedì sera su Canale 5, con Vladimir Luxuria ed Enrico Papi al fianco della conduttrice.

Stop temporaneo per L’Isola dei famosi: ecco quando ritorna

Dopo una breve pausa, ovvero quella del primo maggio, l’Isola dei famosi 2023 tornerà in onda su Canale 5 con la terza puntata il prossimo martedì 2 maggio, posticipando l’appuntamento con Ilary Blasi e i suoi fidati opinionisti di solo un giorno. Come detto in precedenza, le modifiche al palinsesto Mediaset sono solamente temporanee, il reality show sarà sospeso solo per la festività di oggi ma nelle prossime settimane tutto tornerà ala normale programmazione.

Ma le sorprese non finiscono qui, perché nella terza puntata dell’Isola dei famosi 2023 assisteremo al verdetto del secondo televoto, che vede a rischio eliminazione due naufraghe della tribù delle chicas, Nathaly Caldonazzo e Fiore Argento, e Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato Simone Antolini, della tribù degli accoppiados. Chi di loro dovrà lasciare Playa Palapa?

Nathaly Caldonazzo sta davvero male?

Nelle scorse ore ha destato molta proeccupazione le condizioni di Nathaly Caldonazzo sull’isola. Infatti, in rete si era letto addirittura che la concorrente non sarebbe dovuta proprio partire. A quanto pare la concorrente ha avuto una sorte di crollo emotivo ma anche fisico…

Un dettaglio che hanno notato in molti da casa e che non è passato indifferente. Al momento però non si hanno certezze e tanto meno risposte su quello che realmente sta succedendo in Honduras. Per ora dunque non ci resta che attendere