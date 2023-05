Isola dei famosi, spunta un gossip bomba: due contratti annullati poco prima della partenza

L’isola dei famosi 2023 è iniziata da qualche settimana e solo ora emerge che due concorrenti sono stati esclusi dai vertici perchè ritenuti non idonei allo spirito del programma.

Questa decisione sarebbe stata presa dopo le polemiche che sono sorte al Grande Fratello Vip 7, con tutte le conseguenze del caso e per evitare che si possa ripetere anche durante il reality in Honduras.

Di conseguenza Mediaset ha cercato di evitare la stessa situazione e solo oggi viene fuori che sono stati cancellati due contratti a due concorrenti poco prima dell’inizio… Ma andiamo a vedere i dettagli.

Isola dei famosi: fuori due concorrenti prima dell’inizio

Non è la prima volta che si parla di questa indiscrezione. Nel dettaglio sembra che a poche ore prima della partenza per l’Honduras e dall’inizio programma due concorrenti hanno dovuto rinunciare a tutto. Si tratta di Gianmarco Onestini e Luca Di Carlo ( avvocato e compagno di Ilona Staller), che hanno visto la risoluzione del loro contratto.

A dare la notizia è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, rimbalzata poi sul web in pochissime ore. Inoltre la conduttrice, Ilary Blasi, sarebbe stata chiamata anche a svolgere il ruolo di mediatrice per evitare problemi inutili…

Sospesa la puntata del prima maggio: quando ritorna il reality

Oggi primo maggio non va in onda la terza puntata dell’Isola dei famosi. Il motivo riguarda la ricorrenza della festa dei lavoratori. Per questo motivo sia Mediaset che la rete Rai hanno rivoluzionato i palinsesti, infatti il reality sarà trasmesso quindi domani due maggio.

Le anticipazioni ci fanno sapere che non mancheranno i colpi di scena, infatti, finalmente scopriremo chi lascerà il programma. Infine, non mancheranno attenzioni su Nathaly Caldonazzo dato che le sue condizioni di salute stanno preoccupando e non poco i telespettatori. Insomma, non ci resta altro che attendere domani per tutti i dettagli