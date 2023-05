Uomini e donne, ex cavaliere smaschera dama “Porterò in studio le prove che è una bugiarda”.

Sembrerebbe che un ex cavaliere di Uomini e donne sia pronto a smascherare Aurora Tropea e a portare in studio le prove contro di lei che confermerebbero la sua poca lealtà nei confronti del programma.

Nel dettaglio si tratta di Biagio Di Maro che nel parterre è stato comunque anche lui spesso messo in discussione tanto da dover abbandonare gli studi su volere di Maria. Ma andiamo a vedere cosa è successo…

Ex cavaliere di uomini e donne contro Aurora

In una recente intervista Biagio ha ammesso di stare bene spiegando che al momento non sta frequentando nessuno. L’ex cavaliere di uomini e donne è stato messo in discussione per la sua presneza nel parterre dopo la frequentazione con Carla. Insomma, alla fine pare che anche la De Filippi abbia capito che sarebbe stato meglio se fosse andato via…

Ad oggi però, si sente di schierarsi dalla parte di Armando che proprio come lui è sotto accusa continuamente. L’ex cavaliere definisce Incarnato una persona seria sensibile e soprattutto vera. Confermando anche che è veramente alla ricerca della sua anima gemella. A tal proposito ha detto che tutte le accuse di Aurora è falsa e ha delle prove, scritte e video che lo dimostrano. Quindi secondo lui la Tropea è a Ued per altro e non per amore ed è pronto a ritornare nel programma per portare le dimostrazioni di ciò che sta dicendo.

Anticipazioni: Biagio Di Maro che prove avrà su Aurora?

Biagio Di Maro si è detto convinto delle sue parole e soprattutto pronto a smascherare Auorora. Anche se fino alla sua presenza nel programma non è mai andato d’accordo con Armando l’ex cavaliere si è schierato dalla parte del suo concittadino.

Di Maro ha definito Incarnato una persona serie e soprattutto vera. Nei prossimi giorni Biagio ha dichiarato che mostrerà a tutti le prove di tutto quello che sta dicendo, mettendo così con le spalle al muro la Tropea.