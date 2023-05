Luciana Litizzetto affonda Micol Incorvalia, dopo Fiorello: sparate a zero e applausi dal pubblico!

Le parole di Micol Incorvalia dette pochi giorni fa sul fattorino di Amazon hanno scatenato un vero e proprio putiferio sui social e non. Dopo l’affondo di Fiorello fatto a W Italia 2, ecco che anche la giornalista Luciana Litizzetto ha deciso di rispondere in maniera diretta all’ex vippona.

Come detto in precedenza non molto tempo fa, l’influencer aveva postato un video sui suoi profili social, definito poi dalla stessa Micol ironico, nel quale si lamentava del fatto che un fattorino di Amazon l’avesse svegliata presto citofonandole alle 9.30 del mattino. Non è tardata ad arrivare la risposta di molti personaggi della Tv come Fiorello, che aveva commentato il video della discordia durante una delle puntate di Viva Rai2!. Ieri invece è toccato a Luciana Litizzetto dire la sua.

Luciana Litizzetto affonda Micol Incorvalia a Che tempo che fa

La giornalista possiamo dire l’ha praticamente affondata in diretta tv, lanciandole frecciate davvero pesanti. La conduttrice, con l’arguta ironia che la contraddistingue, ha commentato la vicenda alla sua maniera spiegando che il fattorino di Amazon ‘ha contattata in privando chiedendole di mandare questo messaggio all’ex concorrente del GF Vip.

“Cara Micol, grandissima sorella vip. Sono il fattorino di Amazon, mi spiace averti tirata giù dal letto a quell’ora infame obbligandoti a fare due passi, avrei dovuto immaginare che tu dormissi ancora.

Mi sono sentito sporco nell’anima. Io che mi ero comodamente alzato alle 5.00 ed ero andato a ritirare il furgone per iniziare il mio giro di consegne. Errore mio, dovevo aspettare che ti svegliassi tesoro, strappandomi i peli del naso nell’attesa.

Anzi, scusami se non ti ho nemmeno portato un croissant appena sfornato da cannvacciuolo. Perdonaci, noi siamo gente viziata che lavora 30 ore al giorno e paga un mutuo e compra le cose a rate. Non siamo umili come te. Adesso devo lasciarti Micol, vorrei scriverti di più ma devo fare 18 consegne in mezz’ora. Ti auguro buon appetito, credo che sia più o meno l’ora.” Non contenta la Litizzetto ha poi consigliato alla Incorvaglia di tornare a dormire dato che è l’unica cosa che le riesce meglio..