Un posto al sole, anticipazioni 2 maggio 2023: Le condizioni di Tommaso preoccupano molto

Dopo la pausa legata alla festività del primo maggio riprendono, su Rai Tre alle 20:50 circa, le avventure degli abitanti di Palazzo Palladini. Un posto al sole torna con una puntata al cardiopalma che ci traghetterà, sempre di più, verso la verità per Roberto Ferri che scoprirà, a breve di non essere lui il vero padre di Tommy

Nella puntata in onda il 2 maggio lo vedremo sempre più in ansia per le condizioni di salute del piccolo, che non migliorano. Le anticipazioni ci fanno sapere inoltre che ci saranno problemi anche per Ornella che verrà delusa dall’amica Giulia e per Guido che, si troverà costretto a fare qualcosa che non vuole

Un posto al sole anticipazioni: Tommaso peggiora, Roberto in ansia

Le anticipazioni di Un posto al sole relative alla puntata del 2 maggio ci fanno sapere che le condizioni di Tommaso saranno di nuovo allarmanti. Il piccolo sembrava stesse meglio ed invece è gravemente malato. Una situazione che allarmerà i medici ma anche il Ferri, angosciato per la sorte di suo figlio. Per questo motivo lui e Lara lo porteranno in ospedale per altri accertamenti.

Anche i dottori a questo punto, inizieranno a non capire… e gli spoiler ci fanno sapere che a breve accadrà qualcosa che cambierà per sempre la situazione del Ferri. Nello stesso tempo, Marina, continuerà a credere che si tratti sempre di una macchinazione della Martinelli ma non avrà ancora le prove necessarie a confermare i suoi sospetti.

Ornella prende una decisione importante

Nel corso di questo episodio vedremo Ornella in crisi. La donna capirà che il ruolo di primario che ricopre, non era la scelta migliore per lei per poter rimanere più vicina alla sua famiglia.

Le anticipazioni ci fanno sapere che sarà molto amareggiata, e quasi pentita, quando saprà che a sostituirla sarà proprio Luca De Santis. Il dottore farà ritorno a Napoli per occupare, quindi, il posto a cui ha sempre ambito. Ma non è tutto perchè scoprirà anche che l’amica Giulia era al corrente già di tutto.