Il Paradiso delle signore trama 4 maggio: Marco scopre Roberto, Gemma fa una confessione

La trama della puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore rivela che Gemma sarà in procinto di fare una confessione molto importante a Marco. Quest’ultimo, dal canto suo, avrà sempre più sospetti su Roberto e, alla fine, deciderà di affrontarlo.

Maria, invece, prenderà una decisione molto importante che riguarda Vito e il loro rapporto. In merito a Vittorio, invece, quest’ultimo sarà sempre più vicino a Matilde e Tancredi non potrà fare a meno di rendersene conto. Vediamo nel dettaglio quello che accadrà.

Trama 4 maggio: Marcello torna a Milano

Nella puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello tornerà dal suo viaggio a Ginevra. Il ragazzo sarà molto felice in quanto è riuscito in un duplice intento. In primo luogo, ha potuto ritrovare Adelaide e, in secondo luogo, continua a mantenere il suo segreto. Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria sarà molto in pena per Vito. La giovane, infatti, farà delle scoperte piuttosto incresciose che riguardano il suo lavoro in Australia.

Per tale ragione, dopo averci pensato per diverso tempo, la giovane arriverà a prendere una decisione molto importante che riguarda il loro futuro. Che cosa deciderà di fare? Partirà con lui per l’Australia rinunciando al suo lavoro oppure no? Intanto, Matilde sarà impegnata con l’apertura della Galleria Milano Moda. Poco prima dell’inaugurazione, però, Vittorio andrà da lei.

Gemma fa una confessione a Marco al Paradiso delle signore

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni della puntata del 4 maggio del Paradiso delle signore, vedremo che Vittorio si congratulerà con Matilde per il traguardo raggiunto e per la nuova avventura nella quale sta per cimentarsi. Nel frattempo, Tancredi si renderà conto di quanto stia accadendo e non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente turbato dalla faccenda.

Nel frattempo, Marco avrà fatto una scoperta molto importante che riguarda Roberto. A tal riguardo, il ragazzo non riuscirà a rimanere in silenzio. Per tale ragione, il protagonista prenderà la decisione di affrontare Landi e di dirgli tutto quello che ha scoperto. Nel frattempo, proprio mentre i due staranno discutendo animatamente, arriverà Gemma a Villa Guarnieri. La ragazza arriverà a raccontare a Marco una mezza verità in merito alla sua gravidanza. Come reagirà il fratello di Tancredi? Non resta che attendere la prossima puntata per scoprire come andrà a finire.