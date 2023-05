Isola dei Famosi, Claudia Motta lascia il programma causa infortunio: cosa è successo

Disavventura all‘Isola dei Famosi per Claudia Motta. La ragazza ha subito un infortunio piuttosto importante, pertanto, è stata costretta ad abbandonare l’isola, almeno per il momento.

Purtroppo, infatti, la protagonista è caduta in un modo piuttosto brusco al punto che è stato necessario l’intervento di un medico. Al momento non si sa se la donna potrà mai tornare in gioco oppure no. Vediamo nel dettaglio che cosa sta succedendo.

Infortunio per Claudia Motta all’Isola dei Famosi

Momento di grande sgomento all’Isola dei Famosi a causa dell’infortunio di Claudia Motta. La naufraga si trovava sugli scogli intenta a procacciare del cibo insieme ad altri compagni d’avventura. La giovane, però, è finita su di una pietra molto scivolosa, al punto che è finita per cadere sbattendo violentemente il fondoschiena sulla parte ruvida delle rocce. Il dolore provato dalla protagonista è stato davvero notevole, sta di fatto che è stato necessario l’intervento di un medico.

Subito dopo essere caduta, infatti, sull’isola è arrivata un’equipe medica, la quale ha provveduto a trasportare la giovane altrove mediante l’utilizzo di una lancia. Al momento, ciò che si sa è che Claudia si stia sottoponendo a degli accertamenti medici onde scongiurare la presenza di qualche infortunio importante che potrebbe impedirle di continuare questa avventura.

Claudia abbandona per sempre? Cosa accadrà stasera

Claudia Motta, dunque, ha momentaneamente abbandonato l’Isola dei Famosi. Per ora non è chiaro se il suo percorso si interromperà in maniera drastica e definitiva, oppure se, a seguito di alcune cure e di un periodo limitato di tempo di riposo, la giovane possa tornare tra i suoi compagni d’avventura e continuare questa esperienza. Tutto ciò si scoprirà nel corso della puntata di questa sera dell’isola dei Famosi.

Oggi, martedì 2 maggio, infatti, Ilary Blasi darà aggiornamenti a riguardo e non solo. In tale occasione, infatti, scopriremo anche chi dovrà abbandonare l’Isola a seguito del televoto tra la coppia formata da Simone e Alessandro, Nathaly e Fiore. Quest’ultima, inoltre, riceverà anche una sorpresa da sua sorella. Asia Argento, infatti, sarà in Honduras per supportare sua sorella e per dire ciò che pensa ai compagni d’avventura della sua consanguinea. Per questo e molto altro, dunque, non resta che attendere la messa in onda di questa sera del reality show di Canale 5.