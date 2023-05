Francesco Totti “tradisce” Noemi Bocchi con un’altra donna? Il clamoroso scoop (FOTO)

Come se non bastassero gli scoop che nell’ultimo periodo stanno coinvolgendo Francesco Totti e Ilary Blasi, adesso ne è spuntato un altro che riguarda un possibile tradimento da parte dell’ex calciatore della Roma ai danni d Noemi Bocchi. Alcuni utenti del web, infatti, hanno divulgato una segnalazione piuttosto interessante.

Diverse persone hanno notato un certo avvicinamento tra l’ex di Ilary è una giovane ragazza che lavora presso delle emittenti televisive private che si occupano di sport. Vediamo nel dettaglio quello che è emerso.

Ecco con chi starebbe “tradendo” Francesco Totti la sua compagna Noemi Bocchi

Continuano a tenete banco sul web e sui principali siti di gossip notizie che riguardano Francesco Totti e la sua nuova compagna Noemi Bocchi. Proprio adesso che Ilary Blasi sembra essere più felice che mai con il suo Bastian Muller, per l’ex calciatore della Roma potrebbe esserci aria di crisi. Nello specifico, infatti, l’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di alcuni utenti del web in merito ad un possibile tradimento di Totti.

Quest’ultimo, infatti, è stato beccato in più occasioni in compagnia di una ragazza. La persona in questione lavora presso un’emittente televisiva privata e si occupa di programmi legati al mondo dello sport. In diverse occasioni, dunque, i due hanno avuto modo di incontrarsi. Persone che hanno dichiarato di essere state presenti a tali incontri hanno anche asserito di aver notato una certa complicità tra loro. (Continua dopo la foto)

Il web in fermento, si attendono chiarimenti

In maniera un po’ più specifica, delle persone hanno insinuato che Francesco Totti guardasse in maniera piuttosto insistente questa donna, sotto lo sguardo ignaro di Noemi Bocchi. Questo, dunque, ha subito sollevato un polverone mediatico. In molti, infatti, hanno cominciato a sospettare che tra loro ci fosse qualcosa e che Francesco stia tradendo Noemi proprio con questa ragazza.

Ad ogni modo, è bene chiarire che, almeno per il momento, non vi è alcuna prova inerente la reale esistenza di un tradimento. Quando si parla di Totti, però, i gossip fanno sempre tanto scalpore, pertanto, sul web in molti si stanno facendo delle domande. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere se i diretti interessati interverranno per fare chiarezza sulla faccenda. Considerando la scarsa presenza di Francesco sui social, però, sembra proprio alquanto difficile un ipotetico commento da parte sua sulla questione.