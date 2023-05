Il Paradiso delle signore anticipazioni 5 maggio: Conti sparisce, Gemma dice tutto a Marco

Le anticipazioni della puntata del 5 maggio del Paradiso delle signore, nonché l’ultima di questa settima stagione, rivelano che molti nodi verranno al pettine. il primo riguarderà Gemma e Marco. La ragazza, infatti, farà una confessione al ragazzo,

Vittorio sarà combattuto sul dire o meno a Matilde quello che ha scoperto su Tancredi. Nel dubbio, sparisce nel buio. Marcello, poi, si troverà a fare una scoperta davvero inattesa che riguarda Ludovica.

Marcello torna al Paradiso delle signore e fa una scoperta

Nel corso della puntata del 5 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Marcello tornerà a Milano dopo il viaggio a Ginevra. Il ragazzo confesserà a Salvatore di avere i soldi per poter pagare tutte le cambiali in sospeso per la caffetteria. Il giovane Amato, chiaramente, non potrà che esserne felice, sta di fatto che organizzerà una piccola festa. Preso dall’euforia, poi, troverà anche il coraggio di chiedere ad Elvira di uscire insieme.

Intanto, però, Marcello si troverà a fare i conti con un’altra situazione piuttosto incresciosa. Nello specifico, vedremo che incontrerà Ludovica. Si tratta del loro primo incontro dopo il viaggio di Barbieri e le cose prenderanno una piega inattesa. In ragazzo, infatti, farà una scoperta che lo lascerà assolutamente senza parole. La giovane, infatti, è ormai sposata con Ferdinando.

Anticipazioni ultima puntata, 5 maggio: gran finale per Vittorio

Su di un altro versante, poi, nella puntata del 5 maggio del Paradiso delle signore vedremo che Armando rifletterà a fondo sul da farsi. Alla fine, il protagonista prenderà una decisione molto importante che riguarda il suo futuro e il suo rapporto con Agnese. Marco e Roberto, poi, dopo una discussione molto accesa, avranno un chiarimento. A seguito di tale evento, poi, vedremo che Marco confesserà a Gemma quello che prova per lei.

La ragazza, allora, deciderà di raccontargli tutta la verità. A tal riguardo, infatti, ammetterà che il figlio che porta in grembo sia il suo. Vittorio, intanto, ha scoperto delle verità inattese su Tancredi. Conti, però, sarà nel panico e non saprà come comportarsi con Matilde. Le racconterà tutto quello che ha scoperto o manterrà il segreto? Intanto, l’ultima puntata del Paradiso delle signore si concluderà con una scena molto emblematica. Di fronte al magazzino si vede l’insegna della Galleria Moda Milano. Vittorio vi darà un’occhiata e poi sparirà nel buio.