Dramma per un’ex coppia di Temptation Island: lei gravemente ricoverata e operata (FOTO)

Un’ex coppia di Temptation Island sta vivendo un vero e proprio dramma. Le persone in questione sono Alberto Maritato e Speranza Capasso. Quest’ultima ha appena dato alla luce la sua primogenita, avuta proprio dal suo compagno.

A distanza di qualche giorno dal parto, però, è accaduto l’impensabile. La giovane si è ammalata ed è stata immediatamente ricoverata in ospedale. Adesso dovrà essere operata d’urgenza e il suo compagno sta tenendo aggiornati i fan in merito agli sviluppi. Vediamo cosa è successo.

ll dramma dell’ex coppia di Temptation Island: cosa è successo

Dopo la grande gioia dovuta alla nascita della loro piccolina, è arrivato il dramma per l’ex coppia di Temptation Island formata da Alberto e Speranza. I due hanno sempre fatto parlare molto di loro a causa delle discussioni che hanno avuto nel programma e anche fuori. Quando si seppe che Speranza fosse in dolce attesa sul web scoppiò il caos. In molti, infatti, si scagliarono contro la ragazza per aver, non solo perdonato il suo fidanzato, ma per averci fatto anche un figlio insieme.

Ad ogni modo, a distanza di un po’ di tempo da quelle polemiche, i due ragazzi sono finiti al centro di una nuova notizia, stavolta davvero brutta. Speranza, infatti, a distanza di qualche giorno dal parto, ha contratto un’infezione molto acuta, ovvero, una setticemia. Questo ha spinto i medici ad optare per un ricovero immediato per lei. In queste ore, infatti, Alberto sta pubblicando sui social degli aggiornamenti circa le condizioni di salute della sua compagna.

Speranza operata d’urgenza: come sta?

L’ex coppia di Temptation Island sta vivendo un vero e proprio dramma. Ieri, Alberto ha pubblicato un video in cui era in videochiamata con Speranza, la quale si trovava in ospedale. La donna parlava con la sua piccolina e cercava di darle conforto e di non farle sentire la sua mancanza. Si è trattato di una scena davvero molto toccante, che ha commosso tutti gli utenti del web.

Successivamente, poi, Alberto ha pubblicato un altro contenuto in cui ha detto che Speranza quest’oggi si sarebbe dovuta sottoporre ad un operazione urgente, dalla quale si sarebbe capito se stia rispondendo bene alle cure oppure no. Tutti, chiaramente, sono in apprensione, pertanto, non resta che attendere per vedere quali saranno gli aggiornamenti.