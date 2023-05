Maria De Filippi come non l’avete mai vista: esce il video dal passato che sconvolge

In questi giorni è circolato in rete un video di Maria de Filippi dove si ritrae in vesti decisamente molto diverse da quelle che siamo abituai a vederla.

Sicuramente i ragazzi che da poco seguono Uomini e donne o Amici resteranno sconvolti davanti a questo filmato…

Spunta un video di Maria de Filippi come non l’avete mai vista

Nel 2002 Maria De Filippi si è finta un’aspirante velina a Paperissima. Il video è riemerso di recente sui social, mostrando una versione inedita della nota conduttrice di Canale 5. Il programma di Antonio Ricci, Paperissima, ai tempi era condotto da Marco Columbro e Natalia Estrada. Maria ha ricambiato il favore di Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, che aveva da poco ospitato a C’è posta per te vestiti da veline, o meglio da velone.

A Paperissima, Maria De Filippi si finse Mariuccia, ex aspirante velina, scartata dalle selezioni. La conduttrice si è presentata con indosso una maglietta corta che nascondeva un finto prorompente seno e una minigonna, esibendosi in uno stacchetto stile velina con Natalia Estrada. Possiamo dire che a stento si riconosce dato il trucco e parrucco ma anche il suo cambiamento fisico. Anche 20 anni fa Maria era magrissima ma come hanno fatto notare in tanti il suo volto oggi appare molto più ringiovanito. Avrà ricorso alla chirurgia?

Virale il video della De Filippi a Striscia la notizia

Quella del 2002 è stata l’ottava edizione del programma, condotta dalla coppia inedita formata da Natalia Estrada e Marco Columbro (subentrato alla seconda puntata). Nel cast c’erano anche Andrea Brambilla e Nino Formicola, il duo comico-cabarettistico noto come Zuzzurro e Gaspare.

E, nella serata in cui Maria De Filippi ha fatto la sua apparizione come velina con lei c’erano ospiti anche Edo Soldo, primo velino nella storia del tg satirico, e Roberta Lanfranchi, attuale volto di Paperissima Sprint.