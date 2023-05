Uomini e donne, avete mai visto Nicole prima di diventare famosa? Guardate questo video…

Nicole Santinelli è da poco approdata a Uomini e donne ma purtroppo sul suo percorso sono in tanti ad avere dubbi. Oggi vediamo la giovane bella, dal corpo statuario e soprattutto in perfetta forma. Ma l’avete mai vista prima di diventare famosa? Guardate questo vecchio video—

Chi è Nicole Santinelli la nuova tronista di Uomini e donne

Appassionata di sport faticosi e motori, Nicole racconta che, per questo motivo, da bambina la chiamavano “maschiaccio”, nonostante il suo aspetto angelico. Legatissima alla famiglia ed amante della cucina, la giovane romana ha deciso di mettersi in gioco a Uomini e donne per trovare la persona giusta per lei.

Nicole ha ammesso di non avere un ‘uomo ideale’, ma tre sono le tipologie di uomini che proprio non tollera: bugiardi, presuntuosi e maleducati. Riuscirà la tronista ad avere il suo lieto fine? In attesa di scoprirlo, facciamo un tuffo nel passato, così vi mostreremo come era…

Ecc com’era Nicole prima di Uomini e donne

Oggi la vita di Nicole si concentra molto sul lavoro, sullo sport e su questa nuova esperienza a Canale 5. La Santinelli ha voglia di innamorarsi e non ha nascosto il desiderio di voler trovare l sua anima gemella. Dando uno sguardo al suo profilo abbiano notato immagini non molto recenti dove si mostra in maniera molto diversa da oggi.

Si tratta di immagini risalenti al 2015, che ritraggono una giovane Nicole durante una sfilata, probabilmente nel corso di un concorso di bellezza. La tronista è semplicemente incantevole, e proprio come adesso il suo viso non è cambiato affatto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicole Santinelli (@nicole___santinelli)

Quello che possiamo augurarle adesso è che trovi presto la sua anima gemella e faccia nel più breve tempo la scelta migliore…