Armando Incarnato furioso, partono denunce: “Vi renderò responsabili delle vostre accuse”

Armando Incarnato continua ad essere al centro dell’attenzione a Uomini e Donne e in queste ore ha pubblicato uno sfogo su Instagram in cui ha lasciato intendere di aver sporto delle denunce. Il cavaliere è stato accusato da diverse dame, sia interne alla trasmissione, sia esterne, di alcune cose che lui ha smentito categoricamente.

La faccenda, però, ha avuto una grossa risonanza anche sui social. Alcune ex protagoniste del dating show, infatti, sono intervenute per dire la loro a riguardo. Ebbene, alla luce di tutte le accuse mosse contro il napoletano, quest’ultimo ha preso una decisione drastica.

Lo sfogo di Armando Incarnato: piovono denunce

In questi giorni, Armando Incarnato è finito più volte sotto i riflettori a causa delle accuse di alcune dame. La prima a scagliarsi contro di lui è stata Aurora Tropea. Quest’ultima ha insinuato che il napoletano fosse in studio solo per visibilità, avesse un agente e avesse anche fatto i provini per il GF Vip. Il cavaliere ha smentito tutto in maniera piuttosto categorica, ma le sue parole non sono servite a placare l0ira di alcune ex dame del programma.

Diverse donne, tra cui Veronica Ursida, Pamela Barretta ed altre sono intervenute sui social muovendo delle accuse molto forti contro il napoletano. Ebbene, Armando Incarnato ha perso la pazienza ed ha deciso di sporgere delle denunce. Mediante una Instagram Storie, infatti, ha dichiarato di essere stanco di tutti i pettegolezzi e le accuse mosse contro di lui, pertanto, adesso ci saranno persone che dovranno prendersi le loro responsabilità.

Quali dame di Uomini e Donne saranno coinvolte?

Nel corso del suo sfogo in cui ha paventato denunce, Armando Incarnato ha detto di essere stanco di subire passivamente attacchi senza una motivazione ben precisa. Per tale ragione, ha deciso di fare in modo che gli autori di tutte le falsità dette sul suo conto si assumano le proprie responsabilità. Il protagonista ci ha anche tenuto a chiarire che non ha senso adesso cancellare post e contenuti diffamatori nei suoi riguardi.

Le persone che si sono rese protagoniste di frasi inopportune nei suoi riguardi, adesso dovranno fare i conti con la giustizia. Il protagonista ha voluto concludere il suo intervento dicendo che la legge non ammette ignoranti, quindi, adesso è troppo tardi per tornare indietro. Contro chi avrà agito legalmente Armando? Non resta che attendere per saperne di più.