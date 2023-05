Uomini e Donne spoiler 3 maggio: Nicole tra due fuochi, Andrea sotto attacco

Nella puntata del 3 maggio di Uomini e Donne vedremo che si parlerà principalmente del trono di Nicole Santinelli. Prima di passare ai più giovani, però, sarà necessario portare a compimento il discorso che fa riferimento alla lite tra Tina ed Elio.

L’opinionista, infatti, ancora una volta si è scagliata contro l’esponente del trono over. I toni adoperati sono stati decisamente forti e quest’oggi si continuerà a parlare di questa faccenda. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Continua la lite tra Elio e Tina a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 3 maggio di Uomini e Donne rivelano che si proseguirà dall’accesa discussione tra Elio e Tina Cipollari. La scorsa puntata si è conclusa con l’opinionista che ha insinuato che il cavaliere sia in studio per altri scopi. Nello specifico, ha detto che Elio si stia facendo pubblicità per il suo lavoro grazie alla trasmissione. Nella conversazione si è intromesso anche Armando Incarnato, il quale ha accusato a sua volta il cavaliere.

I toni si sono inalberati e si proseguirò anche oggi con questo dibattito. Dopo una lite molto accesa, però, Maria De Filippi proverà a mediare la situazione e ad acquietare gli animi. La conduttrice, infatti, vorrà evitare che si replichino le scene che si sono verificate durante la scorsa registrazione, in cui c’è stata una rissa tra Armando e Riccardo. Pertanto, dopo aver parlato della faccenda, si passerà ad altro.

Spoiler 3 maggio: Nicole e Andrea sotto attacco

La parola, infatti, passerà all’esponente del trono classico Nicole Santinelli. Gli spoiler della puntata del 3 maggio di Uomini e Donne rivelano che la giovane uscirà con entrambi i suoi corteggiatori. Sia l’esterna con Andrea, sia quella con Carlo andranno molto bene, sta di fatto che ci saranno dei baci. Quando la linea tornerà allo studio, però, nascerà una polemica.

La maggior parte dei presenti, infatti, si scaglierà contro Andrea accusandolo di non essere interessato alla tronista in quanto non ha reazioni. Il ragazzo, infatti, non farà nulla di particolare nel vedere la tronista avvicinarsi ad un altro ragazzo. Ad ogni modo, ci saranno delle accuse anche contro Nicole. Specie Roberta Di Padua attaccherà la ragazza asserendo che stia solo perdendo tempo. Lei è interessata ad Andrea, ma sta continuando a tenere e a baciare Carlo solamente per far ingelosire il suo rivale e per vedere se ha reazioni.