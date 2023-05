Isola dei Famosi, chi è Melissa, la bimba nominata da Simone? Spunta un’inaspettata verità

Nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, Simone Antolini ha parlato di una certa Melissa. Lei è una bambina a cui il concorrente sembra essere particolarmente legato. Ilary Blasi gli ha fatto una sorpresa mostrando delle cose fatte da lei.

Simone si è commosso, ma la conduttrice ci ha tenuto a precisare di aver fatto un patto con lui. Ovvero, i due hanno stabilito che Simone avrebbe parlato della faccenda e svelato l’identità della bambina solo quando si sarebbe sentito pronto. A raccontare in anticipo chi sarebbe la piccola, però, ci ha pensato il settimanale Nuovo.

Ecco chi è Melissa, la bimba nominata da Simone Antonlini

Chi è Melissa, la bimba nominata nella puntata di ieri dell’isola dei Famosi da Simone Antolini? Ebbene sì, a quanto pare, la bimba pare sia proprio la figlia del compagno di Alessandro Cecchi Paone. Stando a quanto rivelato su Nuovo, infatti, circa quattro anni fa Simone avrebbe provato la gioia di diventare padre per la prima volta. Lui non è sempre stato omosessuale, stando a quanto emerso in queste ore.

A quanto pare, infatti, ha avuto una relazione durata diverso tempo con una donna, da cui ha avuto anche una figlia, appunto Melissa. Lei rappresenta tutto per Antolini, che al sol sentirla nominare non ha potuto fare a meno di commuoversi e di mostrarsi particolarmente provato. Anche Alessandro è stato molto accanto a Simone durante il suo racconto e la scena ha toccato le corde del cuore di tutti i telespettatori.

Le parole di Simone all’Isola dei Famosi sulla piccola

Ad ogni modo, almeno per il momento, pare che Simone non voglia parlare di Melissa all’Isola dei Famosi. Anche se, come prevedibile, la notizia è divenuta di dominio pubblico in men che non si dica, lui non ha ancora il coraggio di affrontare questo argomento. Probabilmente perché gli ricorda un periodo della sua vita molto diverso da quello che vive attualmente.

Adesso, infatti, ha capito di essere omosessuale, sta di fatto che è fidanzato da diverso tempo con Alessandro Cecchi Paone. Nel corso del confronto con Ilary Blasi, Simone ha detto che Melissa per lui è tutto. La piccola gli ha insegnato a saper distinguere le cose essenziali della vita da quelle futili. Il naufrago, poi, ha anche detto che non vede l’ora di riabbracciarla perché gli manca tantissimo.