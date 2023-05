Un posto al sole anticipazioni: Lara messa alle strette da Marina, Alberto fa una proposta spiazzante a Clara

Continuano i colpi di scena nella soap opera italiana Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che tra Marina e Roberto le cose si metteranno malissimo. La coppia è in crisi e la Giordano ormai ha capito che la Martinelli sta facendo di tutto per allontanarli.

Ovviamente ad approfittare di questo momento sarà proprio Lara che sembra volerci riprovare a tutti ii costi con il Ferri. Ma non è tutto gli spoiler ci fanno sapere che anche Alberto sarà in difficoltà con Clara, dopo che quest’ultima ha deciso di cambiare per sempre la sua vita.

Un posto al sole: Lara torna all’attacco contro Marina, vuole Roberto!

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole previste fino al 12 maggio su Rai 3 rivelano che ci sarà spazio per le novità legate al rapporto tra Marina e Roberto. Le cose tra i due non andranno nel verso sperato, al punto che la donna inizierà a essere stufa della costante presenza di Lara nella vita del marito.

Per questo motivo Marina prenderà una drastica decisione che finirà per spiazzare Roberto, il quale inizierà a chiedersi su cosa stia sbagliando nei confronti della moglie. La Giordano ha capito che la Martinelli nasconde qualcosa e che con la scusa di Tommaso sta cercando di portargli via il compagno. Ovviamente a trarne vantaggio di tutta questa situazione sarà proprio Lara, che finirà per mettere di più in crisi i due. A quanto pare metterà in atto un serio piano studiato perfettamente a tavolino nei minimi dettagli…

Alberto fa una proposta spiazzante a Clara

Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole che andranno in onda su Rai 3 fino al 12 maggio 2023 rivelano che Alberto apprenderà la notizia del possibile trasferimento di Clara nel suo quartiere d’origine. Una zona che Alberto ha sempre ritenuto particolarmente pericolosa, motivo per il quale non vorrebbe che suo figlio crescesse in quei luoghi.

Per evitare che Clara vada avanti per la sua strada, Alberto finirà per spiazzare la donna con una proposta del tutto inaspettata: si dirà disposto a cederle la sua casa purché non vada via dalla città.