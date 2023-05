Anche Maria De Filippi potrebbe essere positiva al Covid: il dettaglio preoccupa

Maria De Filippi potrebbe rischiare di aver contratto il Coronavirus nella scuola di Amici. Purtroppo il mini focolaio che è scoppiato nelle casette sta facendo e non poco preoccupare i fan. Sembra infatti che la semifinale prevista per domani è stata rimandata ma a questo punto c’è anche molta incertezza per il Serale.

Da quando Dagospia ha fatto sapere che la semifinale sarebbe saltata a causa dei contagi, sul web è caccia alla verità. Non a caso, la produzione non è ancora intervenuta apertamente sulla questione e per di più è stato mandato in onda il promo della prossima puntata. Sta di fatto che ora ci sarebbero dubbi anche sullo stato della conduttrice, ecco perchè.

Amici serale, mini focolaio in casetta: positivo forse anche Cricca

La faccenda intorno al Serale di Amici 22 si sta facendo molto complicata e davvero allarmante. Se da una parte in molti credono che la semifinale sia stata annullata per Covid, dall’altra parte c’è Mediaset che ha mandato in onda il promo della prossima puntata su Canale 5.

E’ chiaro che al momento regna molta confusione ma la notizia degli ultimi 10 positivi di certo non fa stare sereni. Fanpage.it, a tal proposito ha fatto sapere che sarebbero quattro gli allievi contagiati e non più due, e alla lista si aggiungerebbero anche membri dello staff, tra cui come detto in precedenza almeno dieci. E non è finita qui, perchè ci sarebbero forti dubbi anche su Cricca, ultimo eliminato dal talent show, il quale avrebbe fatto sapere di non stare tanto bene.

Serale di Amici 22: Maria De Filippi è positiva?

E proprio la positività di Cricca potrebbe creare un nuovo allarme. Nello specifico, al momento non sappiamo se ha contratto il Covid ma se ciò fosse vero non possiamo non pensare a Maria De Filippi.

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici 22, la conduttrice è entrata a stretto contatto con lui. Parliamo del tanto chiacchierato abbraccio prolungato durante il verdetto dell’eliminato provvisorio. Dunque, il web è arrivato al corretto ragionamento che se l’allievo è positivo lo sarà anche Maria