Isola dei famosi, Marco Predolin vuota il sacco sul ritiro e sbugiarda tutti compresa Ilary

Ieri sera è andata in onda la terza puntata dell’Isola dei famosi e come abbiamo visto Marco Perdolin ha dovuto lasciare l’Honduras. Ilary Blasi ha ufficialmente annunciato il ritiro del concorrente dal gioco. Sono passate solamente due settimane dall’inizio dell’avventura dei naufraghi in Honduras ma per il conduttore è già arrivato il momento di tornare a casa.

Stando a quanto dichiarato dalla conduttrice, Predolin è stato costretto al ritiro a causa di una situazione sanitaria non idonea. A svelare i retroscena di questa decisione lo stesso ex naufrago tramite un post sul suo profilo di Instagram, pubblicato poche ore fa dove ha praticamente dato tutta un’altra versione.

Marco Predolin vuota il sacco sul suo addio a l’isola dei famosi

Con un lungo post sui social Marco Predolin ha voluto ringraziare tutti per l’affetto e il sostegno dimostrato in queste, seppur poche settimane.

“Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE (da notare il maiuscolo usato dal conduttore, ndr) ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata. Mi dispiace molto che sia terminata così questa mia avventura, grazie ancora a tutti”, ha concluso.

Insomma, il conduttore ha fatto sapere che la decisione di lasciare l’isola non è stata di certo sua. Tutto inoltre è partito anche dall’esperienza fatta quando si è trovato in solitaria. In quel caso aveva detto di avere dei pensieri molto negativi. Successivamente l’ex naufrago ha accusato un malore: il medico l’ha subito soccorso e portato via per degli accertamenti che hanno confermato la sua non idoneità a continuare l’esperienza honduregna.

Come sta adesso Marco Predolin?

Intanto, quel che è c certo è che Marco Predolin è fuori dai giochi come anche Claudia Motta. Nel caso del conduttore attualmente dopo gli esami che lo hanno portato alla non idoneità non sappiamo adesso come sta. Anche se con questo post ha comunque tranquillizzato i telespettatori.