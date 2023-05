Isola dei Famosi, fidanzato di Claudia Motta fa pesanti illazioni: “Voglia di dire le cose come stanno…”

Dopo l’abbandono dell’Isola dei Famosi da parte di Claudia Motta a causa di un infortunio, il suo fidanzato è intervenuto facendo delle precisazioni. Simone Rugiati, però, nel difendere la sua compagna, ha fatto delle illazioni che stanno generando molto sgomento.

Il protagonista si è scagliato contro tutti coloro che, in queste ore, hanno preso di mira Claudia. Tuttavia, ha anche fatto delle confessioni che hanno generato dei sospetti nei telespettatori. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

Lo sfogo del fidanzato di Claudia Motta

L’uscita di scena di Claudia Motta dall’Isola dei Famosi ha generato molto sgomento. In queste ore, però, ci ha pensato il suo fidanzato a sollevare una polemica. In particolar modo, Simone ha pubblicato un commento nel quale ha sbottato contro coloro i quali hanno attaccato l’ex naufraga del programma. A tal riguardo ha detto che la Motta abbia subito davvero un trauma importante.

Nello specifico, ha svelato che, nel tentativo di pescare dei pesci per il gruppo, Claudia sia scivolata avendo un trauma cranico. Lei, però, ha provato fino alla fine a convincere i medici a farla rimanere nel programma, ma i dottori le hanno fatto presente la gravita della situazione. Un trauma di tale entità, infatti, se non curato adeguatamente, può provocare delle lesioni profonde difficilmente curabili e risolvibili.

Retroscena sull’abbandono dall’Isola dei Famosi?

I dottori, così, hanno invitato Claudia Motta a lasciare l’Isola dei Famosi in via precauzionale, in modo da sottoporsi alle cure adeguate qui in Italia. L’intervento del fidanzato dell’ex naufraga, però, si è concluso con una frase che sta generando parecchio sgomento. In particolare, infatti, ha detto che certe persone gli fanno venire proprio la voglia di raccontare le cose come stanno.

A cosa si starà riferendo Simone? Forse in Honduras sono accaduti dei fatti che risultano ignari al pubblico da casa? Al momento non sono state fornite ulteriori spiegazioni a riguardo, ma la curiosità dei telespettatori è in continua crescita. C’è da dire, però, che alcuni utenti hanno reputato davvero esagerato l’intervento dell’uomo. Dopotutto, infatti, è assolutamente normale che, nel momento in cui si decide di partecipare ad un programma tv, si possano attirare anche delle critiche e si possa non piacere. Quindi, tutto questo fermento risulta fuori luogo.