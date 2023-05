Uomini e donne, ex dama smaschera Aurora: “Prepara i copioni, è falsa”

Un ex dama del programma ha lanciato frecciatine ed accuse ad Aurora Tropea. Il ritorno della donna a Uomini e donne pare non sia stato davvero gradito da molti motivo per cui spesso è presa di mira.

A parlare questa volta è Ursula Bennardo che guardando da casa il programma ha espresso il proprio pensiero sulle liti dei giorni scorsi tra Aurora ed Armando.

Ursula Bernanrdo smaschera Aurora Tropea: Ecco perchè è a Uomini e donne

Ursula, ha spiegato che Aurora non è leale e che da casa si prepara il suo copione per creare caos in studio. Il suo obiettivo è quello di infangare gli altri portando poi prove che non esistono. Secondo la Bennardo la Tropea non ha capito che da casa tutti la guardano e i telespettatori hanno capito che persona è.

Nello stesso tempo la compagna di Sossio ha avuto di ridire anche su Armando sottolineando i suoi strani comportamenti ed evidenziando il fatto che da settembre ad oggi non ha mai concluso nulla con nessuna donna.

L’appoggio a Roberta e l’affondo a Nicole Santinelli

Nel corso dell’intervista, Ursula guardando quando accaduto tra Nicole e Roberta ha detto di appoggiare in pieno la Di Padua. Anzi, quando vede il trono della Santinelli l’unica cosa che fa è allontanarsi dal televisore. Di Roberta pensa che sia una donna leale e con carattere, nel bene e nel male per questo le piace molto.

Infine, largo spazio anche alla sua relazione. Come tutti sanno la Bennardo ha lasciato gli studi qualche anno fa assieme a Sossio. La coppia nel corso di questo tempo ha vissuto molti alti e bassi ma alla fine riescono sempre a trovare il giusto equilibrio. Questo grazie anche alla nascita della loro figlioletta Bianca, che con un sorriso riesce a far passare tutto.. Ad oggi i due vivono serenamente…